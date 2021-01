Twórcy "Gambitu królowej" i "Czarnobyla" pracują nad wspólnym serialem sci-fi

To może być serial dekady! Scenarzysta "Gambitu królowej" i reżyser "Czarnobyla" przeniosą na ekran bestsellerową powieść "The Sparrow" autorstwa Mary Dorii Russell, która łączy w sobie science fiction z elementami filozofii religii.

Twórcy najbardziej wychwalanych seriali ostatnich lat szykują wspólną produkcję odcinkową. Scott Frank ("Gambit królowej", "Logan", "Raport mniejszości") napisze scenariusz, a Johan Renck ("Czarnobyl", "Breaking Bad", "Wikingowie") wyreżyseruje "The Sparrow" - wyjątkową historię sci-fi, stworzoną w 1993 roku przez amerykańską pisarkę fantasy, Mary Dorię Russell. Frank i Renck będą też pełnić rolę producentów wykonawczych wraz Markiem Johnsonem ("Better Call Saul"). Produkcja zapowiadana jest jako serial limitowany.

O czym będzie serial "The Sparrow"?

"The Sparrow" to opowieść o grupie naukowców i jezuitów w jednym, którym udaje się odebrać sygnał od obcej cywilizacji. Uznając to za znak, Watykan wysyła ich w sekretną misję kosmiczną pod wodzą Ojca Emilio Sandoza, by dowieść istnienia Boga. Na miejscu Ziemianie nie odkrywają jednak żadnych bóstw, lecz dwa cywilizowane gatunki – łagodnych wegetarian i groźnych drapieżników. Początkowo udana ekspedycja, ostatecznie kończy się tragedią, a jedynym ocalałym zostaje Ojciec Sandoz, który wraca na Ziemię złamany fizycznie i duchowo, by zmierzyć się ze śledztwem watykańskim.

"The Sparrow" ukazał się w Polsce w 1999 roku pod tytułem "Wróbel". Książka opisywana jest jako sci-fi z elementami antropologii i filozofii religii, będące "podróżą na odległą planetę i do rdzenia ludzkiej duszy". W 2006 roku prawa do ekranizacji nabył Brad Pitt, który chciał przenieść ją na ekran z wytwórnią Warner Bros., obsadzając się w głównej roli. Mary Doria Russell zerwała jednak kontrakt z producentami w związku różnicami w interpretacji dzieła. Miejmy nadzieję, że interpretacja Franka i Rencka jej się spodoba.

"Gambit królowej" i "Czarnobyl" najlepszymi serialami ostatnich lat

Niepozorna historia o niepozornej dziewczynie uprawiającej mało efektowny sport ukazała się największym hitem 2020 roku. "Gambit królowej" zadebiutował na Netflix w październiku 2020 roku, nie tylko podbijając serca użytkowników serwisu i czyniąc z Anyi Taylor-Joy międzynarodową gwiazdę, ale także rozsławiając grę w szachy na niespotykaną dotąd skalę. Podobne wrażenie na widzach zrobił rok wcześniej nagrodzony Emmy i Złotymi Globami "Czarnobyl", który strącił z piedestału "Grę o tron", stając się w 2019 roku najchętniej oglądanym serialem HBO i najlepszym serialem w historii wg użytkowników IMDB.

Połączenie talentów stojących za obydwoma tytułami z tak intrygującą historią, jaką stworzyła Mary Doria Russell może zwiastować tylko jedno - serial "The Sparrow" ma szansę być jedną z najciekawszych produkcji nowej dekady.