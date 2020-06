"The Umbrella Academy" - plakat 2. sezonu zdradza wiele szczegółów fabularnych. Co możemy z niego "wyczytać"?

Już za niespełna miesiąc zadebiutuje długo wyczekiwana kontynuacja "The Umbrella Academy". W finale 1. sezonu rodzeństwu Hargreavesów udało się zbiec przed nadciągającą apokalipsą, wykorzystując zdolności Numeru Pięć. Jak potoczą się ich dalsze losy? Wiele szczegółów fabularnych zdradził najnowszy plakat promujący 2. sezon.

"The Umbrella Academy" - plakat 2. sezonu zdradza wiele szczegółów fabularnych

Z wcześniejszych doniesień wiemy, że główni bohaterowie przenieśli się w czasie do lat 60. XX wieku, co potwierdziły również zdjęcia promocyjne. Tak się jednak składa, że każde z rodzeństwa wylądowało w nieco innym miejscu i czasie. Bohaterowie otrzymają oddzielne wątki fabularne, do których wskazówki zawarto na najnowszym plakacie. Każdy z bohaterów ma na nosie okulary przeciwsłoneczne. W odbiciu szkieł każde pary okularów widzimy jednak coś innego, co sugeruje kierunek, w którym potoczy się wątek danej postaci.

Przykładowo - Luther wyląduje na samym początku wojny w Wietnamie, Allison dołączy do Ruchu Praw Obywatelskich, zaś Klaus rozkoszować się będzie hippisowskim stylem życie, który zyskał na popularności w latach 60. Z całego rodzeństwa wyłącznie Numer Pięć miał już doświadczenie w podróżach w czasie. Całą reszta będzie musiała dostosować się do nowej sytuacji, co zapewne zaowocuje nie tylko piętrzącymi się problemami, ale także zabawnymi gagami.

Fabuła 2. sezonu "The Umbrella Academy" oparta została na 2. części komiksu "Umbrella Academy" od Dark Horse, autorstwa Gerarda Waya i Gabriela Bá. W rolach głównych powrócą Ellen Page jako Vanya, Tom Hopper jako Luther, David Castañeda jako Diego, Emmy Raver-Lampman jako Allison, Robert Sheehan jako Klaus, Aidan Gallagher jako Numer Pięć i Justin Min jako Ben. Do obsady dołączyli Yusuf Gatewood ("The Originals") jako Raymond, Marin Ireland ("Homeland") jako Sissy oraz Ritu Arya (Humans) jako Lila. Seria liczyć będzie 10 odcinków i zadebiutuje na Netfliksie już 31 lipca 2020 roku.