"The Umbrella Academy" z kolejnym teaserem 3. sezonu. Musicie go jednak znaleźć sami

Platforma streamingowa udostępniła niedawno zapowiedź 3. sezonu "The Umbrella Academy". Jednak trzeba się trochę natrudzić, żeby go znaleźć.

The Umbrella Academy z teaserem 3. sezonu

Ten jest bowiem dostępny tylko w serwisie Netflix - teaser 3. sezonu serialu "The Umbrella Academy". By go znaleźć, należy wpisać w wyszukiwarkę na platformie tytuł serii i po kliknięciu w niego zjechać na sam dół do zakładki "zwiastuny i więcej".

Z niego dowiadujemy się m.in. że akcja serialu toczyć się będzie w Hotelu Oblivion. Warto zaznaczyć, że to jednocześnie tytuł trzeciego tomu serii autorstwa Gerarda Waya. Oznacza miejsce, z którego "nikt nie mógł uciec".

Z informacji od Netfliksa dowiadujemy się też, jak będą się nazywały nowe odcinki 3. sezonu "The Umbrella Academy". Te brzmią:

Poznaj rodzinę Największy na świecie kłębek sznurka Kieszeń pełna błyskawic Kugelblitz Kindest Cut Marigold Auf Wiedersehen Wesele na końcu świata Sześć dzwonów Oblivion

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Elliot Page nadal będzie grał Vanyę Hargreeves w "Umbrella Academy" od Netfliksa. Page od początku serialu był jednym z najważniejszych członków obsady. Jego decyzja o publicznym coming oucie spotkała się z pozytywnym odzewem w mediach społecznościowych, a swoje wsparcie dla aktora wyraziła m.in. wspomniana platforma streamingowa.

Dowiedzieliśmy się również, że nowe odcinki "The Umbrella Academy" zadebiutują na Netflix w 2022 roku.