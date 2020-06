"The Umbrella Academy" to bardzo oryginalny i cieszący się popularnością serial platformy Netflix, który już wkrótce powróci z 2. sezonem. Co czeka głównych bohaterów w nadchodzących odcinkach? Zobaczcie pierwsze zdjęcia promocyjne, które obiecują dużo zmian i fantastyczny klimat.

"The Umbrella Academy" - zdjęcia z 2. sezonu zapowiadają klimatyczną podróż w czasie

Finał 1. sezonu zakończył się cliffhangerem, kiedy to rodzeństwo Hargreavesów uciekło przed nadciągającą apokalipsą za pomocą zdolności Numeru Pięć. Chłopak jednak ostrzegał, że będzie miało to swoje negatywne konsekwencje. Tak też się stało.

Z opisu fabuły, opublikowanego przez Netflix, wynika, że każdy z bohaterów wylądował w tym samym miejscu (Dallas w Teksasie), jednak w innym czasie. Jak sugerują zdjęcia - głównym motywem tego sezonu będą lata 60. XX wieku. Numer Pięć będzie musiał ponownie zjednoczyć swoją niecodzienną rodzinę, w celu zapobiegnięcia katastrofie nuklearnej.

W 2. sezonie "The Umbrella Academy" powrócą Ellen Page jako Vanya, Tom Hopper jako Luther, David Castañeda jako Diego, Emmy Raver-Lampman jako Allison, Robert Sheehan jako Klaus, Aidan Gallagher jako Numer Pięć i Justin Min jako Ben. Do obsady dołączą również nowe twarze. Będą to Yusuf Gatewood ("The Originals") jako Raymond, Marin Ireland ("Homeland") jako Sissy oraz Ritu Arya (Humans) jako Lila. Nowa seria liczyć będzie 10 odcinków i zadebiutuje na Netfliksie 31 lipca 2020 roku.