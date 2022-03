"The Walking Dead" - Negan i Maggie doczekają się własnego serialu. Co wiemy o "Isle of the Dead"?

Świat "The Walking Dead" wciąż się powiększa. Oprócz filmów z Andrew Lincolnem, twórcy zapowiedzieli teraz "Isle of the Dead" z Lauren Cohan i Jeffreyem Deanem Morganem w rolach głównych.

Negan i Maggie dostaną własny serial. Oto Isle of the Dead

"Isle of the Dead" to nadchodzący 6-odcinkowy serial, który zadebiutuje na AMC i AMC+ już w 2023 roku. Producentem jest oczywiście zarządzający telewizyjną marką "The Walking Dead" Scott Gimple, natomiast showrunnerem projektu został Eli Jorne, który pisał już scenariusze do oryginalnego serialu, a także produkcji "Heels" dla STARZ. Jorne również będzie producentem wykonawczym serialu, wraz z Cohen i Morganem.

Jak w oficjalnym oświadczeniu wyjaśnił Scott Gimple:

Eli stworzył chaotyczny, piękny i mroczny świat umarłych dla Negana, Maggie i fanów, którzy nie mogą się nacieszyć ze świata TWD. Lauren i Jeffrey od dawna świetnie ze sobą współpracują, a ten serial tylko rozwinie ich postaci. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy was zabrać do tego zupełnie nowego rozdziału świata TWD.

W "Isle of the Dead" Maggie i Negan trafią do zniszczonego Manhattanu, który został kompletnie odcięty od stałego lądu. Terytorium jest przepełnione zombie, ale też ocalałymi, którzy zrobili z Nowego Jorku swoje nowe miasto, które jest pełne anarchii, niebezpieczeństwa, piękna i terroru.

Sprawę skomentował również Jeffrey Dean Morgan:

Jestem bardzo szczęśliwy, że podróż Negana i Maggie wciąż trwa. To niewiarygodna przygoda. Jestem podekscytowany, że z Lauren odwiedzimy Nowy Jork. Zombie w mieście zawsze były czymś interesującym, ale osadzenie ich w okolicach Empire State Building, 5th Avenue, czy Statui Wolności? To jest niesamowite. Ale wierzę też, że historia Elia Jorne'a jest jeszcze lepsza.

Przypominamy, że w przyszłym roku otrzymamy również serial "Daryl & Carol" z Normanem Reedusem i Melissą McBride w rolach głównych. Tak jak wspomnieliśmy, "Isle of the Dead" zadebiutuje już w 2023 roku.