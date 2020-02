"The Walking Dead" podzieliło się opisem nadchodzących odcinków. Tak spoilerowo dawno nie było

Nowe opisy fabuły sugerują, że Negan w pełni odda się pod kontrolę Alfy, a wszystkie postaci będą się szykowały na Wojnę z Szeptaczami. Eugene powrócił na Wzgórze, gdzie prowadzi rozmowy z nieznajomą kobietą z innej grupy przetrwałych. Zapowiedź 11. odcinka zapowiada czas decyzji o tym, czy uciekać, czy walczyć przeciwko Szeptaczom. Natomiast zapowiadana walka o Wzgórze może się odbyć już w odcinku 12.

The Walking Dead - opisy nadchodzących odcinków

Opis epizodu sugeruje bowiem, że Alfa i Szeptacze wraz z pomocą Negana atakują Wzgórze. Sam odcinek nosi zaś tytuł "Walk With Us" ("Krocz z nami"). Ciekawie brzmi również epizod 13. Ten ma być bowiem ostatnim odcinkiem z udziałem Danai Guriry, która od lat wcielała się w Michonne. Produkcja została zatytułowana "What We Become" ("Kim się staliśmy").

Ostatni odcinek, który doczekał się opisu to epizod 1014 o tytule "Look at the Flowers". Ma się w dużej mierze skupić na Carol, a jego opis brzmi:

" Każdy dochodzi do siebie po walce o Wzgórze; Eugene organizuje podróż, aby poznać Stephanie. "

W oryginalnych komiksach, tajemniczą nieznajomą, z którą rozmawiał Eugene okazała się być Stephanie, ambasadorka nowej "cywilizacji" napotkanej przez przetrwałych. Zdjęcia udostępnione przez twórców jeszcze kilka miesięcy temu pokazywały, że Eugene wybierze się w podróż w towarzystwie liderów Wzgórza, Króla Ezekiela i Yumiko. Nowa społeczność może się okazać świetną wiadomością dla Ezekiela, który niedawno wyznał, że cierpi na raka tarczycy.

Widzowie wciąż czekają na powrót Maggie, która od 9. sezonu pomaga Georgie w tworzeniu nowej, tajemniczej społeczności. Najbliższy odcinek "The Walking Dead" (1010) zostanie wyemitowany na antenie AMC już 1 marca. W Polsce zadebiutuje 2 marca o godzinie 22:00 na kanale FOX.