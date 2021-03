"The Walking Dead" powróci z ostatnim sezonem już latem. Zobaczcie pierwszą zapowiedź finału

The Walking Dead - oto zapowiedź i data premiery finałowego sezonu

Finałowy sezon "The Walking Dead" ma zadebiutować na AMC już latem 2021 roku. Stacja podzieliła się oficjalną zapowiedzią nowych odcinków z okazji premiery "Home Sweet Home", pierwszego z sześciu premierowych epizodów 10. sezonu, które powstały w trakcie pandemii.

Z tego co wiemy, Daryl, Maggie i ich grupa ocalałych będzie zmierzała w kierunku Commonwealth, które ma zapewnić ludziom szansę na przetrwanie i rozwój społeczności.

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź nowych odcinków TWD:

Twórcy zapowiadają Nowy Porządek świata i pojawienie się Lance'a Hornsby'ego - postaci z komiksów, która formalnie wita ocalałych w Commonwealth. To ogromna kolonia ludzkości, która chroni około 50 tysięcy osób. Już zresztą przedsmak miejsca mieliśmy w październikowym odcinku "A Certain Doom", kiedy to na ekranach widzieliśmy odzianych w białe pancerze członków Armii Commonwealth.

Ugrupowanie będzie ważne w kolejnych odcinkach "The Walking Dead". Jak w programie telewizyjnym "The Walking Dead Extended Season 10 Preview" zapowiadała showrunnerka serialu, Angela Kang:

Mamy jeden odcinek, który jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej. To jest cała historia, którą chcemy pokazać naszym fanom. Jest jeszcze sporo ciekawych postaci, ktore dopiero pogramy. Chcemy pokazać coś fajnego w 11. sezonie, zanim zaczniemy kończyć naszą opowieść o ocalałych.

Sezon 11. również będzie podzielony na 3 części i będzie zawierał 24 odcinki. Te będą emitowane na przestrzeni lata 2021 - jesieni 2022 roku. Zdjęcia do finałowej serii epizodów rozpoczęły się oficjalnie 8 lutego. Nowe epizody zapowiedział m.in. producent i scenarzysta Jim Barnes w podcaście Talk Dead to Me:

Pracujemy obecnie nad dwoma odcinkami 11. sezonu - to podwójna premiera. Co mogę powiedzieć? Znowu jest strasznie. Naprawdę staramy się, żeby uwzględniać elementy horroru w tych nowych odcinkach - zwłaszcza w pierwszych trzech-czterech epizodach. Bawimy się też w robienie czegoś nowego w serialu, co nas po prostu ekscytuje. No i mam ogromny szacunek do naszej załogi, która stworzyła niesamowite plany zdjęciowe w Atlancie. To jest niesamowite - są ogromne! To chyba mogę powiedzieć.

Nowe odcinki 10. sezonu "The Walking Dead" debiutują w Polsce w poniedziałki o 22:00 na antenie FOX. Tak jak wspomnieliśmy, 11. sezon pojawi się latem 2021 roku.