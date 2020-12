Netflix poszukuje aktorki do tajemniczej roli w prequelu "Wiedźmina" - serialu "The Witcher: Blood Origin". Kim będzie nowa postać?

Fani twórczości Andrzeja Sapkowskiego czekają na drugi sezon serialu "Wiedźmin", ale Netflix przygotowuje jednocześnie nową produkcję - prequel, w którym poznamy początki wiedźmińskiego cechu. Trwają poszukiwania aktorki do jednej z ról w nadchodzącym tytule.

"Wiedźmin" - Netflix szuka odtwórczyni postaci ze spin-offu serialu

To, że przedstawiciele platformy Netflix planują zaprezentować światu spin-off "Wiedźmina" nie jest żadną tajemnicą. Produkcja będzie się rozgrywała na wiele lat przed wydarzeniami z hitu, a w jedną z głównych ról wcieli się Jason Momoa.

Praca nad produkcją zatytułowaną "The Witcher: Blood Origin" ruszyła na dobre. Jak podaje portal Redanian Intelligence, twórcy serialu szukają aktorki, która wcieli się w jedną z bohaterek prequela. Na Twitterze Sophie Holland Casting pojawiło się ogłoszenie, które zdradza co nieco na temat nowej postaci.

W ogłoszeniu nie podano, o jaki tytuł chodzi, ale z opisu wynika, że mowa o "The Witcher: Blood Origin". Twórcy szukają odtwórczyni bohaterki nazwanej "Z", co może być kryptonimem prawdziwego imienia postaci. Według opisu jest to bohaterka będąca "Łącznikiem mistycznym z ziemią, która ma porażenie mózgowe". Poza tym "ta niesamowicie potężna kobieta stanie się częścią bardzo szczególnej drużyny, która poszukuje zemsty". Ponadto producentom zależy na tym, by aktorka rzeczywiście cierpiała na przypadłość swojej bohaterki.

W przypadku tej roli szukamy autentyczności odtwórców, którzy rzeczywiście potrafią wcielić się w tę postać. Zapraszamy aktorów z podobnymi niepełnosprawnościami do postaci lub posiadających podobne do niej doświadczenia.

Do tej pory nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły serialu "The Witcher: Blood Origin", więc wzmianka o niedobranej drużynie, do której należy "Z" dużo mówi fanom "Wiedźmina". Na razie pojawiły się jedynie informacje, że w produkcji prawdopodobnie zobaczymy eflkę imieniem Eile, która będzie pełniła jedną z głównych postaci. W serialu może pojawić się również elf Fjall oraz księżniczka Merwyn. Znamy też datę rozpoczęcia zdjęć do "The Witcher: Blood Origin". Według ogłoszenia, prace na planie spin-offu mają ruszyć w maju i potrwać do września 2021 roku.

"The Witcher: Blood Origin" - kiedy premiera?

Serial ma się rozgrywać ponad tysiąc lat przed wydarzeniami z "Wiedźmina" i pokazywać nieznane dotąd oblicze Kontynentu, zamiezkanego przez o wiele więcej fantastycznych ras i potworów. Poznamy więc cywilizacje, które w czasach Geralta z Rivii (Henry Cavill) są już wymarłe, Za nadchodzący serial odpowiedzą Declan de Barra i Lauren S. Hissrich. Na razie nie zdradzono daty premiery "The Witcher: Blood Origin", ale prawdopodobnie trafi na Netflix w roku 2022.