"Titans" - serial DC Comics, który z odcinka na odcinek staje się lepszy, doczekał się zwiastuna 3. sezonu

Titans doczekali się zwiastuna 3. sezonu

Do debiutu nowego sezonu "Titans" zostało raptem kilkanaście dni, więc HBO Max postanowiło w końcu udostępnić oficjalny zwiastun 3. sezonu produkcji. Oryginalnie serial zadebiutował na platformie DC Universe (RIP), ale od czasu powstania HBO Max to właśnie tam jest jego dom. Nowe epizody mają się pojawić już 12 sierpnia i będą emitowane aż do 21 października 2021 roku.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, akcja tego sezonu jest osadzona w mieście Gotham, gdzie główni bohaterowie poznają nowych przyjaciół i wrogów. Dowiedzieliśmy się, że do obsady "Titans" dołączyli m.in. Damaris Lewis jako Blackfire, Savannah Welch jako Barbara Gordon, Vincent Kartheiser jako Dr. Jonathan Crane/Scarecrow oraz Jay Lycurgo jako Tim Drake/Robin.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nowego sezonu:

W sieci pojawił się również krótki opis fabuły "Titans":

"Titans" opowiada nam historię młodych herosów z całego uniwersum DC, którzy powoli dorastają i szukają swojego miejsca na świecie. Z powodu wydarzeń z przeszłości, Tytani pojawią się w Gotham, gdzie spotkają starych przyjaciół, ale też nowych wrogów.

Twórca serialu Greg Walker zdradził podczas konferencji prasowej DC FanDome w 2020 roku, że nowy sezon będzie zgoła różny od poprzednich epizodów "Titans":

Ten sezon kończy się pozytywnie. Zwłaszcza w takim świecie, w jakim żyjemy. Czasami warto pozbyć się uczucia winy, to potrafi być wyzwalające. Dove będzie próbowała pokazać im, gdzie mają podążać. Trochę im to zajmie, ale w końcu się nauczą. No i przede wszystkim nareszcie będą prawdziwą drużyną.

W rolach głównych w serialu występują: Brenton Thwaites (Dick Grayson/Nightwing), Teagan Croft (Rachel Roth/Raven), Anna Diop (Koriand'r/Starfire), Ryan Potter (Gar Logan/Beast Boy), Minka Kelly (Dawn Granger/Dove), Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk), Conor Leslie (Donna Troy), Curran Walters (Jason Todd/Robin/Red Hood), Joshua Orpin (Conner Kent/Superboy), Iain Glen (Bruce Wayne), Chelsea Zhang (Ravager), Esai Morales (Deathstroke) oraz Chella Man (Jericho).

Tak jak wspomnieliśmy, nowe odcinki serialu "Titans" zaczną debiutować na HBO Max już 12 sierpnia 2021 roku.