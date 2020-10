"Titans" - w serialu pojawi się ikoniczny wróg Batmana. Zobaczcie pierwsze zdjęcia

Nareszcie. Na Nightwinga w "Titans" musieliśmy czekać aż 2 sezony (zadebiutował pod koniec 2. serii), ale wygląda na to, że szybciej poznamy innego członka "nietoperzej rodziny", czyli Red Hooda. Antybohater/złoczyńca to kolejne alter-ego byłego Robina, Jasona Todda. W komiksach Todd postradał zmysły po byciu torturowanym przez Jokera, a w serialu wygląda na to, że do czynienia chaosu skłonił go Deathstroke.

Red Hood pojawi się w 3. sezonie Titans

Informację na temat Red Hooda potwierdzili sami twórcy, publikując na Twitterze pierwsze zdjęcia antybohatera. Jedno z nich to szkic koncepcyjny, a drugi to wysokiej jakości zdjęcie z serialu. Trzeba przyznać, że departament ds. kostiumów stanął na wysokości zadania, bo Red Hood prezentuje się całkiem imponująco.

Zresztą zobaczcie sami:

W naturze musi jednak pozostać balans - jeżeli Robin odchodzi od Batmana i rozwija własne skrzydła, to jego miejsce musi zająć ktoś inny. W komiksach, Jason Todd zajął miejsce Dicka Graysona po tym, gdy ten stał się Nightwingiem. Todda/Red Hooda zastąpił natomiast Tim Drake, który nawet według samego Bruce'a Wayne'a był najlepszym detektywem na świecie.

Czy w nadchodzącym 3. sezonie "Titans" pojawi się kolejny (też trzeci) Robin? Tego dowiemy się w 2021 roku, kiedy to zadebiutować mają kolejne odcinki superbohaterskiego serialu ze świata DC.