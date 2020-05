To już pewne! Powstanie serial o żeńskiej wersji Iron Mana

To było do przewidzenia! Od jakiegoś czasu krążą plotki o pracach nad przeniesieniem do kinowego uniwersum Marvela komiksowej postaci znanej jako Ironheart. Bohaterka ma wypełnić pustkę po zmarłym Iron Manie.

"Ironheart" - Marvel pracuje nad nowym serialem

Jak podaje portal The Cinema Spot, w planach Marvel Studios jest serial poświęcony Riri Williams znanej lepiej czytelnikom Marvel Comics jako Ironheart. Po śmierci Iron Mana w "Avengers: Endgame" fani przewidywali, że bohaterka wkrótce pojawi się na dużym bądź małym ekranie. Optował za tym sam Robert Downey Jr., który wcielał się w Tony'ego Starka.

Okazuje się, że przewidywania się potwierdziły. Studio zaakceptowało wstępny pomysł na serial o przygodach Riri Williams. Na razie nie wybrano jeszcze showrunnera, ale zaplanowano już rozpoczęcie zdjęć do produkcji. Mają się rozpocząć jesienią 2021 roku, o ile nie przeszkodzi w tym pandemia koronawirusa, która ma poważny wpływ na całą branże filmowo-telewizyjną.

Riri Williams to stosunkowo młoda postać w uniwersum Marvela. Zadebiutowała w 2016 roku. Jej twórcami byli Brian Michael Bendis i Mike Deodato. Ironheart to 15-letnia, genialna wynalazczyni, która dostała się na MIT. W związku ze swoimi ponadprzeciętnymi umiejętnościami była w stanie odtworzyć w zbroję Iron Mana i zastąpić go, kiedy leżał w śpiączce po wydarzeniach ukazanych w evencie "Civil War II".

Kiedy Star powrócił do zdrowia, Ironheart została członkinią nowego wcielenia grupy Champions - drużyny złożonej z młodych herosów - Ms. Marvel (która również dostanie serial na Disney+), Spider-Mana (Milesa Moralesa), Novy i córki Visiona - Viv Vision. Niewykluczone, że w przyszłości powstanie serial lub film o Champions. Istnieje też możliwość, że Marvel Studios tworzy grunt pod nową filmową serię opowiadającą o Young Avengers.

"Ironheart" - kiedy premiera?

Serial jest na razie na bardzo wczesnym etapie prac. Prawdopodobnie nie zobaczymy go w ciągu najbliższych dwóch lat. Trudno jeszcze mówić o konkretach, więc na razie lepiej skupić się na tytułach, które czekają na premierę. Pierwszym serialem Marvel Studios, który zadebiutuje na Disney+ będzie "Falcon and the Winter Soldier". Produkcja trafi do bazy platformy streamingowej w sierpniu 2020 roku.

