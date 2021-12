Tom Hardy powraca w finałowym sezonie "Peaky Blinders". Zobaczcie zapowiedź

Peaky Blinders - Tom Hardy powraca

Wiemy, że Steven Knight ma dość ekstensywne plany na przyszłość marki "Peaky Blinders" - wśród nich jest m.in. film tworzony we współpracy z Netflix. Zanim jednak do tego dojdzie, to twórcy mają niedokończone sprawy na poletku serialowym.

W sieci pojawiła się zapowiedź finałowych odcinków produkcji, w których pojawia się Tom Hardy w roli Alfiego. Krótki materiał z jego udziałem zobaczycie poniżej:

Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany twórców, którzy musieli poczekać prawie rok, by wrócić na plan wielokrotnie nagradzanej produkcji. O starcie zdjęć poinformował wówczas sam twórca Steven Knight, jednocześnie zapowiadając zakończenie serialu na 6. sezonie i jego kontynuację w odmiennej formie:

"Peaky" wraca z hukiem. Po wymuszonym opóźnieniu produkcji z powodu pandemii Covid, rodzina jest w skrajnym niebezpieczeństwie, a stawka nigdy nie była jeszcze tak wysoka. Wierzymy, że będzie to najlepsza seria ze wszystkich i jesteśmy pewni, że nasi niesamowici fani ją pokochają. Podczas gdy serial będzie dobiegał końca, historia będzie toczyć się dalej w innej formie.

Szósty i ostatni sezon "Peaky Blinders" tradycyjnie napisał Steven Knight. W gronie twórców powraca również Anthony Byrne, który wyreżyseruje finałowe odcinki. Na ekranie ponownie pojawią się Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle, Finn Cole i Sam Claflin. Premiera 6. sezonu odbędzie się we "wczesnym 2022 roku".