Tom Hiddleston jako pastor w ekranizacji "Węża z Essex" [FOTO]

Tom Hiddleston znany powszechnie jako Loki z MCU kontynuuje swoją karierę telewizyjną. Po doskonale przyjętym "Nocnym recepcjoniście", który przyniósł mu Złoty Glob i nominację do Emmy, oraz wyczekiwanym serialu Disney+ o przebiegłym bracie Thora, aktor powraca na mały ekran. Właśnie rozpoczął zdjęcia do serialu "Wąż z Essex", gdzie wcieli się w XIX-wiecznego pastora. Apple TV, dla którego powstaje nowa produkcja z Hiddlestonem, zaprezentowało właśnie pierwsze zdjęcie aktora w nowej roli.

"Wąż z Essex": O czym będzie nowy serial z Tomem Hiddlestonem?

Wydana w 2016 roku książka, której autorką jest Sarah Perry, była wielkim bestsellerem i zdobyła nawet tytuł Książki Roku w ramach British Book Awards 2016. Akcja "The Essex Serpent" toczy się w 1893 roku. Główną bohaterką powieści jest Cora Seaborne, która po śmierci despotycznego męża przenosi się wraz z synem do Essex. Na miejscu nie zaznaje jednak spokoju, gdyż lokalna społeczność żyje powrotem mitycznego monstrum, które ma panoszyć się po mokradłach w przybrzeżnej parafii Aldwinter. Jako racjonalistka i miłośniczka przyrody nie wierzy w nadnaturalne moce i rusza śladami "bestii", licząc, że uda jej się odkryć nieznany dotąd gatunek. Podobnego zdania jest pastor William Ransome, który stara się uspokoić parafian. Cora i Will mimo licznych dzielących ich różnic zaczynają nawiązywać intensywną relację...

"Wąż z Essex": obsada i twórcy

W rolę Cory wcieli się Claire Danes, której sławę w latach 90. przyniosła rola w "Romeo i Julii" u boku Leonarda DiCaprio. Popularność aktorki ponownie nasiliła się w ostatniej dekadzie za sprawą serialu "Homelander", gdzie grała główną bohaterkę. Tom Hiddleston wcieli się oczywiście w Williama Ransome'a.

Reżyserką serialu jest Clio Barnard ("Mroczna rzeka"), a scenarzystką Anna Symon ("Pani Wilson"). Zdjęcia do produkcji wystartowały 15 marca 2021. Data premiery "Węża z Essex" nie została jeszcze ogłoszona.