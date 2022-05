Tom Hiddleston opowiedział o biseksualności Lokiego. Czy ten wątek zostanie rozwinięty?

Niedawno Tom Hiddleston udzielił wywiadu, w którym opowiedział o powrocie do postaci Lokiego po kilku latach przerwy, a także wypowiedział się na temat seksualności bohatera. Jeśli pamiętacie, to w trzecim odcinku serialu, Loki i Sylvie (czyli kobieca wersja Lokiego z innego wymiaru) rozmawiają na temat przyszłości, pytając się o swoje życia uczuciowe.

Wówczas Loki odpowiada jej, że byli kochankowie i kochanki, ale nikt nie skradł mu serca na stałe. Owszem - w serialu ten wątek nie został właściwie w żaden sposób poruszony, a Loki powoli zaczyna zakochiwać się w Sylvie, ale kolejne epizody serialu mogą to zmienić.

Tak jak wspomnieliśmy, Tom Hiddleston wypowiedział się na temat postaci i jej rozwoju w pierwszym sezonie podczas rozmowy z The Guardian:

Byłem zaszczycony, że zostałem poproszony o powrót do tej roli. Chcieliśmy zachować najważniejsze cechy charakteru, aczkolwiek nie baliśmy się, żeby trochę poeksperymentować. Mam również nadzieję, że fakt, iż Loki jest biseksualny był szczególny dla ludzi, którzy go zauważyli. To mały krok, ale jest jeszcze sporo roboty do wykonania. Ale to definitywnie ważna rzecz.