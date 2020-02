Tomasz Bagiński skomentował brak Polaków w obsadzie drugiego sezonu "Wiedźmina"

Od premiery pierwszego sezonu "Wiedźmina" minęło kilka miesięcy, a Netflix już rozpoczął zdjęcia do nowych odcinków serialu. Z tego powodu twórcy w lutym 2020 roku ogłosili, kto dołączy do obsady produkcji. Wśród nowych aktorów tym razem zabrakło rodzimych nazwisk. Tomasz Bagiński został zapytany, czy to oznacza, że nie zobaczymy żadnego polskiego aktora w drugim sezonie "Wiedźmina".

"Wiedźmin" sezon 2 - czy w obsadzie są Polacy?

W pierwszym sezonie serialu w jedną z ról wcielił się Maciej Musiał. Jego postać co prawda zginęła, ale wielu polskich widzów ucieszyło się na widok gwiazdy "Rodzinki.pl" w obsadzie hitu Netfliksa. W serialu pojawili się również Marcin Czarniak oraz kaskader Tomasz Krzemieniecki. W drugim sezonie do serialu dołączą między innymi Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross, Kristofer Hivju i Mecia Simson.

Wśród nowych aktorów nie pojawił się ani jeden polski artysta. Polscy widzowie mieli nadzieję, że w kontynuacji zobaczymy kolejnych rodzimych aktorów. Bagiński w grudniu 2019 roku rozmawiał na ten temat z PAP Life.

" Sprawdzamy różne opcje. Może Polacy zagraj. "

Tak się jednak nie stało, więc portal Onet.pl postanowił poprosić Bagińskiego o ponowny komentarz w tej sprawie.

" To jest dopiero pierwsze ogłoszenie. Jest przecież więcej ról w drugim sezonie. Ale niestety żadnych nazwisk, ani nawet narodowości, ponad to, co zostało już ogłoszone nie mogę podawać. "

Według słów Bagińskiego istnieje szansa, że Polacy jednak zagrają w serialu. Na razie zdradzono nazwiska aktorów, którzy wcielą się w ważniejszych bohaterów. Polskim fanom "Wiedźmina" pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.

"Wiedźmin" sezon 2 - kiedy premiera?

Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu "Wiedźmina" można oglądać w bazie serwisu. Już zapowiedziano, że drugi sezon zadebiutuje w roku 2021. Zdjęcia rozpoczęły się w Londynie w lutym 2020 roku. W rolach głównych powrócą Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan.

