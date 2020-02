Seriale telewizyjne cieszą się w ostatnich latach olbrzymią popularnością, do czego w dużej mierze przyczyniły się platformy streamingowe. Odcinkowe historie towarzyszą nam jednak od wielu lat. Które z nich uznaliśmy za absolutnie najlepsze? Poniżej znajdziecie siedemnaście tytułów.

Top 17 - najlepsze seriale w historii według redakcji Antyradio.pl

Wyłonienie, spośród setek seriali, tych absolutnie najlepszych stanowi nie lada wyzwanie. Produkcje różnią się od siebie nie tylko poziomem, ale także tematyką, gatunkiem i nierzadko określoną grupą odbiorców. Są jednak produkcje, obok których nie sposób przejść obojętnie, niezależnie od naszych osobistych preferencji. Choć nie było to łatwe, udało nam się wyłonić siedemnaście seriali, które - w naszej subiektywnej ocenie - należą do panteonu najlepszych produkcji, jakie zawitały na srebrnym ekranie. Zaznaczamy jednak, że jest to lista, nie ranking. Kolejność produkcji nie ma tu zatem większego znaczenia.

1. "Rodzina Soprano" (1999-2007)

Jeden z najlepszych seriali kryminalnych w historii, przedstawiający losy Tony'ego Soprano - męża i ojca, a zarazem ważnej persony w mafii z New Jersey. Gdy mężczyźnie zaczynają doskwierać tajemnicze ataki paniki, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry. Produkcja zachwycała widzów przez sześć sezonów i mimo, że od premiery minęło ponad 20 lat, "Rodzina Soprano" wciąż zalicza się w poczet najlepszych seriali, jakie przyszło nam oglądać.

2. "Miasteczko Twin Peaks" (1990-1991)

Kultowy serial ze styku nastrojowego thrillera i psychodelicznego horroru. Gdy w sennym miasteczku Twin Peaks znalezione zostaje ciało nastoletniej Laury Palmer, do gry wkracza agent Cooper. Produkcja Davida Lyncha zachwycała nas swoim fantastycznym klimatem przez dwa sezony, by po latach powrócić z kolejną serią. Choć na przestrzeni lat wielu serialowych twórców inspirowało się "Miasteczkiem Twin Peaks", żadnemu z nich nie udało się powtórzyć jego niekwestionowanego sukcesu.

3. "Breaking Bad" (2008-2013)

O historii chorego na raka nauczyciela chemii i jego ucznia, z którym rozpoczyna produkcję najczystszej metamfetaminy na rynku, słyszał już każdy. "Breaking Bad" powszechnie uznawany jest za serialowe opus magnum i stanowi punkt wyjścia wszelkich serialowych rankingów. W pełni zasłużenie. Jest to bowiem wciągająca, wielowymiarowa opowieść, której bohaterowie stali się już istnymi ikonami popkultury.

4. "Gra o tron" (2011-2019)

Choć ostatnie sezony pozostawiały wiele do życzenia, "Gra o tron" to wciąż kawał serialowego arcydzieła. Zrealizowana z niespotykanym dotąd rozmachem produkcja na zawsze odmieniła oblicze telewizji i to na wielu płaszczyznach. Opowieść o krwawych wojnach, politycznych intrygach i tytułowej grze o Żelazny Tron przez lata zachwycała i inspirowała widzów na całym świecie. I będzie to robić nadal.

5. "Black Sails" (2014-2017)

Znacznie mniej popularna od swoich poprzedników produkcja kanału Starz to serialowy prequel słynnej "Wyspy skarbów" Roberta Louisa Stevensona. Śledzimy tu losy Kapitana Flinta, Vane'a, Johna Silvera i ich kamratów, którzy toczą walkę o władzę nad portem Nassau na wyspie New Providence. "Black Sails" to serial nastrojowy, brutalny i zrealizowany z dbałością o najmniejsze szczegóły. Co więcej, jest to prawdopodobnie najlepsza produkcja o piratach, z jaką macie szansę się spotkać.

6. "Peaky Blinders" (2013 - obecnie)

Gangsterski serial przedstawiający losy rodziny Shelbych - tytułowych Peaky Blinders, zrealizowany z odpowiednią dozą brutalności i elegancji. Wystawne przyjęcia, piękne scenografie oraz zachwycające kostiumy przeplatają się tutaj z krwawymi porachunkami, podstępnymi intrygami i brudem ulic Birmingham. Piękne widowisko.

7. "Czarnobyl" (2019)

Mini serial stacji HBO i Sky, który szturmem podbił wszelkie serialowe rankingi, detronizując "Grę o tron" po latach dominacji. Produkcja opowiada o Katastrofie w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i choć twórcom nie udało się uniknąć historycznych uproszczeń i przekłamań, serial Craiga Maizena to wciąż serialowy wzór do naśladowania, który opisał słynną tragedię z należnym szacunkiem. Wszystko dopięte jest tutaj na ostatni guzik, a "Czarnobyl" zachwyca na absolutnie każdej płaszczyźnie.

8. "South Park" (1997 - obecnie)

Godny reprezentant seriali animowanych przeznaczonych dla widzów dorosłych. "South Park" to szalenie popularna produkcja, którą cechuje przede wszystkim kontrowersyjny, sarkastyczny i w pełni świadomy rodzaj humoru, który doskonale oddaje nasze realia. Losy czterech przyjaciół z tytułowego miasteczka śledzą, niezmiennie od lat, miliony ludzi na całym świecie.

9. "Kompania braci" (2001)

Widowiskowy mini serial wojenny, uznawany za arcydzieło swojego gatunku. "Kompania braci" to 10-odcinkowa ekranizacja powieści Stephena Ambrose'a, przedstawiająca losy 101. Dywizji Powietrznodesantowej amerykańskiej armii. To właśnie w niej służył żołnierz, którego historia stała się inspiracją dla "Szeregowca Ryana". Realizm, brutalność i imponujące efekty specjalne przełożyły się na olbrzymi sukces, do którego cegiełkę dołożyli Tom Hanks i Steven Spielberg, czuwający nad powstaniem serialu.

10. "Fargo" (2014 - obecnie)

Serialowa antologia inspirowana słynnym filmem braci Coen. "Fargo" to przede wszystkim kapitalny klimat, fantastyczny scenariusz i ciekawe intrygi. Choć wyemitowane dotąd sezony prezentują różny poziom, jest to wciąż jeden z najlepszych seriali, z jakimi mieliśmy styczność.

11. "Miłość, śmierć i roboty" (2019 - obecnie)

Kolejna antologia na naszej liście. Tym razem jednak każdy z odcinków opowiada zupełnie inną historię, przedstawioną za pomocą różnych technik komputerowych. "Miłość, śmierć i roboty" serwuje nam siedemnaście odrębnych historii utrzymanych w zupełnie innym gatunku i klimacie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Postapokaliptyczna rzeczywistość, wojenne realia, podróże w kosmos, pętle czasowe, czy jogurt przejmujący władzę nad światem. A wszystko to ze sporą dawką czarnego humoru, brutalności i nagości.

12. "Zakazane imperium" (2010-2014)

Kolejny serial gangsterski, utrzymany w klimacie podobnym do "Peaky Blinders". Tym razem przenosimy się jednak do Atlantic City czasów prohibicji, gdzie obserwujemy gangi walczące o władzę i wpływy. Piękne kostiumy i scenografie, a jako wisienka na torcie fenomenalna obsada ze Stevem Buscemim na czele.

13. "The Crown" (2016 - obecnie)

Perła w koronie Netfliksa, czyli opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej, skupiająca się na panowaniu królowej Elżbiety II. Na przestrzeni sezonów jesteśmy świadkami rozkwitu obecnej władczyni, a także politycznych i moralnych dylematów, z którymi zmierzyć musiała się monarchia. Żaden serial nie oddał dotąd królewskich realiów w tak elegancki i wysublimowany sposób. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również pieczołowicie dobrana obsada.

14. "Mindhunter" (2017 - obecnie)

Seryjni mordercy to temat, który od lat cieszy się rosnącą popularnością. "Mindhunter" przedstawia nam poczynania dwóch agentów FBI, którzy usiłują zrozumieć motywy zbrodni u samego ich źródła. W tym celu przeprowadzają rozmowy z osadzonymi seryjnymi mordercami, tworząc ich profile psychologiczne. Doskonały scenariusz, dobór obsady i surowość przekazywanych treści sprawiają, że serial Netfliksa wyróżnia się na tle masy produkcji poruszających tę tematykę.

15. "Prawo ulicy" (2002-2008)

Serial HBO ukazujący walkę policji z handlarzami narkotyków, gdzie każda z historii uwydatnia rozmaite problemy społeczne. "Prawo ulicy" to produkcja złożona i wielowątkowa, stanowiąca jeden z najlepszych seriali kryminalnych w dziejach.

16. "Dr House" (2004-2012)

Doktor Gregory House - lekarz i socjopata - to już postać kultowa. Jego cięty język oraz leczenie dolegliwości pacjentów w formie rozwiązywania zagadek kryminalnych sprawiają, że "Dr House" nawet lata po zakończeniu emisji, wciąż stawiany jest na piedestale serialowych produkcji. Dzięki ciekawej formie i przeplataniu medycznych zagadek z osobistymi perypetiami bohaterów, serial ogląda się z niesłabnącym zainteresowaniem i przysłowiowymi wypiekami na twarzy.

17. "Legion" (2017 - obecnie)

Surrealistyczny serial superbohaterski, połączony z uniwersum X-Men. "Legion" to doskonały dowód na to, że produkcje superhero nie muszą być sztampowe i jednowymiarowe, a przy odrobinie kreatywności mogą stanowić istną jazdę bez trzymanki. Skupienie się na psychice bohatera sprawdza się tu znakomicie, przez co serial stacji FOX jawi się nam jako pięknie dziwaczna i zachwycająca wizualnie halucynacja.

Powyżej zamieściliśmy siedemnaście seriali, które uznaliśmy za najlepsze. Jest jednak wiele innych produkcji, które zasługują na szczególne wyróżnienie. Są to: "Dark", "Sherlock", "The Haunting of Hill House", "Rick i Morty", "Detektyw", "Bates Motel", "Przyjaciele", "Mad Men", "The Office" oraz pierwsze sezony "Wikingów".

