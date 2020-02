Seriale dla nastolatków zazwyczaj kojarzą się z tandetą, miałkim scenariuszem, słabym aktorstwem i absurdalną fabułą. Jednak nie każdy serial młodzieżowy jest przysłowiowym "odmóżdżaczem". Na przestrzeni lat ukazały się bowiem produkcje wychodzące poza schemat, dające z siebie więcej niż sztampowa "teen drama". O których serialach mowa?

Top 9 - najlepsze seriale młodzieżowe. Które seriale dla nastolatków warto obejrzeć?

Sporządziliśmy dla was listę dziewięciu najlepszych seriali młodzieżowych, jakie ujrzały światło dzienne. Spokojnie, nie będziemy wciskać wam produkcji pokroju "Pamiętników Wampirów" czy "Plotkary". Poniżej znajdziecie tytuły, które poza rozrywką, oferują jeszcze coś wartościowego. Lub są zwyczajnie dobrymi serialami, zrealizowanymi na odpowiedni poziomie.

Zaznaczamy, że nie jest to ranking, a lista. Kolejność produkcji nie ma zatem większego znaczenia.

1. "Euforia" (2019 - obecnie)

Jedno z największych serialowych objawień 2019 roku. W "Euforii" przychodzi nam śledzić losy Rue - nastolatki uzależnionej od narkotyków, która po opuszczeniu ośrodka odwykowego poznaje transseksualną dziewczynę, która dopiero co wprowadziła się do miasta. Fantastyczne aktorstwo, wyborna oprawa audio-wizualna i przede wszystkim świetna fabuła - to zaledwie wierzchołek góry lodowej zalet, które posiada serial Sama Levinsona. Jednak, co najważniejsze - "Euforia" jest szczerą i na wskroś autentyczną opowieścią o trudach dorastania. Bez trywializmów, bez upiększeń, bez przesady. Jest to wzorcowy przykład tego, że gatunek "young adult" może mieć naprawdę wiele do zaoferowania. Oby więcej takich produkcji.

2. "Sex Education" (2019 - obecnie)

Kolejny serial młodzieżowy debiutujący w 2019 roku, obok którego zwyczajnie nie sposób przejść obojętnie. "Sex Education" to odważny, zabawny i przewrotny serial, który poza ciekawą rozrywką oferuje nam coś jeszcze - edukację seksualną. Twórczyni serialu, Laurie Nunn, podeszła do tematu w nieszablonowy sposób, czego efektem jest doprawdy fantastyczna opowieść o nastolatku, którego matka jest wziętym seksuologiem. Chłopak postanawia wykorzystać zdobytą od niej wiedzę, by rozkręcić szkolny biznes, doradzając innym uczniom w sprawach związanych z seksualnością.

3. "Stranger Things" (2016 - obecnie)

Historia grupki dzieciaków z miasteczka Hawkins, którym przyszło walczyć z Demogorgonem i Łupieżcą Umysłów, znana jest już chyba każdemu. "Stranger Things" to obecnie jeden z flagowych seriali Netfliksa, który z każdym sezonem oferuje nam jeszcze więcej. Niewymuszona nostalgia, klimat lat 80. XX wieku, popkulturowa nostalgia i bohaterowie bliscy naszym serom, niczym najlepsi przyjaciele. Świetny dowód na to, że seriale młodzieżowe wcale nie muszą być głupie, by cieszyć.

4. "Freaks and Geeks" (1999-2000)

Pozycja na tyle podobna do powyższej, że można pomyśleć, iż serial Paula Feiga posłużył braciom Duffer za inspirację. Tym razem nie mamy do czynienia z potworami, szalonymi eksperymentami i równoległymi wymiarami, ale klimat lat 80. dosłownie wylewa się z ekranu. Seth Rogen i James Franco wykreowali tu jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci w swojej karierze. Aż szkoda, że perypetie tytułowych luzaków i kujonów przyszło nam śledzić przez tak krótki czas.

5. "The End of the F***ing World" (2017-2019)

Jeden z najbardziej specyficznych seriali w tym zestawieniu. "The End of the F***ing World" to historia dwójki nastolatków, przypominająca połączenie "Bonnie & Clyde'a" i "Urodzonych morderców". James myśli, że jest psychopatą i wyrusza w podróż z Alyssą, którą planuje zamordować. Młodzi zbliżają się jednak do siebie, tworząc dość osobliwą parę. Ich przygody przyszło nam śledzić przez świetne 2 sezony, które znajdziecie na Netfliksie.

6. "Różowe lata 70." (1998-2006)

Kultowy serial, który jest istną kopalnią cytatów używanych przez współczesne nastolatki. Śledzimy tu losy paczki przyjaciół, który dorastają w Wisconsin w latach 70. XX wieku. Serial ma niepowtarzalny klimat, a do tego jest absolutnie przezabawny.

7. "Ania, nie Anna" (2017-2019)

Mocno uwspółcześniona adaptacja klasycznej serii o rudowłosej Ani z Zielonego Wzgórza. Niech to was jednak nie zwiedzie. "Ania, nie Anna" to serial stworzony tak, by sprawdził się dla widzów w każdym wieku. Zatem, niezależnie od tego, czy macie 10, 15, czy 45 lat - ten serial zaczaruje was tak samo, jak miliony innych osób na całym świecie.

8. "Skins" (2007-2013)

Z miejsca zaznaczamy, że chodzi nam wyłącznie o wersję brytyjską. "Skins", a inaczej "Kumple", to ekscentryczna, odważna, miejscami wulgarna opowieść o licealistach z Bristolu. Dziś serial już tak nie szokuje, jednak w chwili premiery wzbudzał niemałe kontrowersje. Nastolatkowie w "Skins" to bowiem, nieco przerysowany, obraz tego, jak naprawdę potrafią imprezować nastolatkowie. Jednak w tej plątanie seksu, nagości, alkoholu i narkotyków ukryta jest ludzka wrażliwość, ukazanie licznych traum i tragedii, z którymi przychodzi się zmierzyć młodym ludziom. Połączenie tak poważnych tematów z tak specyficzną formułą zaowocowało jednym z najlepszych i przede wszystkim najciekawszych seriali młodzieżowych w historii.

9. "SKAM" (2015-2016)

"SKAM" to popularna norweska produkcja, przypominająca nieco "Skins". Problemy nastolatków z liceum Hartvig Nissens w Oslo serwowane są jednak w nieco bardziej dramatycznej, a mniej ekscentrycznej formie. Serial doczekał się kilku różnych wersji, w tym hiszpańskiej i francuskiej.

