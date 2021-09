"Transformers" - twórcy pokazali za darmo odcinki oryginalnego serialu z lat 80.

Seriali o Transformerach było mnóstwo. Dodajmy do tego kilka filmów aktorskich, spin-off "Bumblebee" oraz nadchodzący reboot i człowiekowi może się w głowie zakręcić od ilości materiału. Na szczęście Hasbro wyszło do ludzi z nową inicjatywą.

Transformers - oryginalny serial jest teraz dostępny za darmo na YouTube

Ta jest bardzo prosta - Hasbro udostępniło po prostu na swoim YouTubie serial "Transformers" za darmo. Na razie dostępne jest pierwsze 16 odcinków i na razie nie wiemy, kiedy (i o ile w ogóle) zadebiutują kolejne epizody.

Oryginalny serial zadebiutował w 1984 roku i przedstawił ludzkości legendarne postaci pokroju Optimusa Prime'a, Megatrona i najważniejsze Decepticony oraz Autoboty. Wojna o Cybertron trwa w najlepsze, a jej początki zobaczycie poniżej:

Jeśli chodzi o filmową część serii, to "Transformers: Rise of the Beasts" jest nadchodzącym rebootem/sequelem filmów o wielkich robotach. Wiemy, że będzie bazował na bardzo popularnych "Beast Wars"/"Kosmicznych wojnach", a główną rolę zagra Ron Pearlman.

Legendarny aktor ma się wcielić w Optimusa Primala, lidera Maximali. Nie będzie to jego pierwsze spotkanie z marką - Perlman podkładał już głos Primalowi w serialu "Transformers: Power of the Prime". Główne role "ludzkie" w filmie zagrają Anthony Ramos i Dominique Fishback. Reżyserem filmu jest Steven Caple Jr., natomiast scenariusz napisali Darnell Metayer i Josh Peters.

Film "Transformers: Rise of the Beasts" zadebiutuje w kinach 24 czerwca 2022 roku.