Brytyjski scenarzysta Charlie Brooker zasłynął serialem science-fiction "Czarne Lustro", nagrodzonego dwiema nagrodami Emmy. Jest to serial-antologia, w którym każdy odcinek opowiada osobną historię, przyglądającą się wpływowi rozwiązań technologicznych na życie człowieka. Serial, produkowany pierwotnie dla BBC okazał się ogromnym sukcesem. Kolejne kilkuodcinkowe serie oraz specjalny interaktywny film "Bandersnatch" powstały już na zlecenie platformy Netflix.

Formuła nowego programu Charliego Brookera nawiązywać będzie do podobnej serii materiałów, nagrywanych na początku kariery scenarzysty. W 2006 roku BBC wyprodukowało bowiem serię „Charlie Brooker’s Screenwipe”, w której twórca recenzował różnodone produkcje filmowe i przyglądał się tajnikom pracy nad konkretnymi tytułami.

W następnych latach powstały także: “Newswipe with Charlie Brooker,” “Charlie Brooker’s Gameswipe” oraz “Charlie Brooker’s Weekly Wipe”. Ostatni program wyemitowano w 2016 roku.

Antiviral Wipe – nowy program Charliego Brookera

Teraz BBC Four zamówiło nowy program specjalny od autora jednego z najlepiej ocenianych seriali science-fiction. „Antiviral Wipe” ma traktować o bieżącej sytuacji i być autorskim komentarzem prowadzącego. Stacja oraz prowadzący zapowiedzieli, że w specjalnym programie twórca przyjrzy się nie tylko kryzysowi w skali makro, ale także "pokaże wszystkie rzeczy, które ludzie obecnie robią i oglądą, by czymś się zająć" w tym nietypowym czasie.

Antiviral Wipe – ekipa

Jak podaje brytyjski dziennik The Guardian w programie zobaczymy także Diane Morgan oraz Ala Cambpella. Wiadomo, że to nie wszyscy gości nowego programu. Innych nazwisk na razie nie zdradzono, gdyż, jak podaje oficjalna informacja pozostali „nie zostali jeszcze poinformowani, że biorą w nim udział, ale nie mają żadnej wymówki, by tego nie robić”.

Twórca „Czarnego Lustra” ogłosił nowy projekt w wyjątkowo humorystyczny sposób.

" „BBC poprosiło mnie o udzielenie komentarza do informacji prasowej, którym jest właśnie przeczytane przez was zdanie”. "

Charlie Brooker’s Screen Wipe – zobacz oryginalny program

W Internecie można zobaczyć pierwszy program z serii "Charie Brooker's Screen Wipe", który może dać nam przedsmak stylu, w jakim zaprezentowany będzie również nowy materiał.

