Twórca "Domu z papieru" zrobi nowy serial dla Netflixa. Opowie o dziwnym aspekcie pandemii

Twórca Domu z papieru stworzy kolejny serial dla Netflix

Jak podaje portal Deadline, nowym projektem scenarzysty i reżysera Alexa Pinii będzie serial poświęcony pandemii koronawirusa. Dziennikarze informują, że twórca został zainspirowany artykułem z hiszpańskiej prasy, wedle którego w trakcie pandemii na świecie wzrósł popyt na kupno i wyposażenie bunkrów, w których można skryć się przed światem.

To zdaje się być całkiem niezłą kanwą na nowe opowieści. Pina w końcu zdobył sławę na opowieści o grupie bohaterów zamkniętych w jednej placówce, którzy są wrogo nastawieni do "ludzi zewnątrz".

Alex Pina opisał swoją współpracę z Netflixem:

Netflix pozwolił mi na realizowanie ryzykownych i odmiennych projektów, które były napisane przy całkowitej swobodzie twórczej.

Twórca seriali podkreślił też, że nowa umowa to kolejna szansa na to, by dotrzeć z lokalnymi materiałami do międzynarodowej grupy odbiorców.

Diego Avalos, wiceszef działu Netflixa odpowiedzialnego za seriale oryginalne z Hiszpanii i Portugalii, wyjaśnił natomiast, co skłania firmę do długotrwałej współpracy z Piną:

Pina jest innowatorem oraz niezwykle kreatywnym twórcą. Jego historie inspirują fanów i twórców na całym świecie. Po wspaniałej przygodzie z "Domem z papieru" jesteśmy podekscytowani, że jego najnowsze projekty również znajdą dom na naszej platformie.

Niestety, na razie nie znamy więcej szczegółów na temat nowego projektu Alexa Pinii.