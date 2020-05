Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" stworzy dla Netfliksa nowy serial grozy

Choć wciąż trwa postprodukcja "The Haunting of Bly Manor" - kontynuacji "Nawiedzonego domu na wzgórzu" - twórca serialu już wziął się do pracy nad nowym projektem. Mike Flanagan ponownie połączył siły z platformą Netflix, dla której stworzy nowy serial grozy - adaptację powieści Christophera Pike'a. Co wiemy o produkcji?

"The Midnight Club" - nowy serial grozy od twórcy "Nawiedzonego domu na wzgórzu"

"Nawiedzony dom na wzgórzu" pojawił się na Netfliksie dość niespodziewanie i z miejsca zyskał renomę jednego z najlepszych seriali grozy w dziejach. Horroromaniacy z wypiekami na twarzach wyczekują premiery kolejnej odsłony. Ucieszy ich zatem fakt, że Mike Flanagan zaserwuje im jeszcze jedną mrożącą krew w żyłach opowieść. "The Midnight Club" będzie serialem opartym na znanej powieści autorstwa Christophera Pike'a. Akcja rozgrywa się w hospicjum dla śmiertelnie chorych dzieci. Każdej nocy pacjenci zbierają się w jednej sali i opowiadają sobie historie z dreszczykiem. Któregoś razu postanawiają zawrzeć pakt: ten, kto umrze jako pierwszy, nawiedzi resztę zza grobu.

Twórcami serialu są Mike Flanagan, który dał światu nie tylko wspomniany "Nawiedzony dom na wzgórzu", ale także horrory "Doktor Sen" i "Ouija: Narodziny zła", oraz Leah Fong, który pracował wcześniej przy serialu "Once Upon a Time". Jak przyznał Flanagan, o przeniesieniu "The Midnight Club" na ekran myślał już jako nastolatek. Realizacja projektu jest zatem spełnieniem jego młodzieńczych marzeń.