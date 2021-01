Zespół Sex Pistols doczeka się biograficznego miniserialu, za który odpowie brytyjski reżyser Danny Boyle. Produkcja trafi na stację FX.

Nie ma chyba bardziej znanego punkowego zespołu niż Sex Pistols. Grupa zrobiła z gatunku światowy fenomen i chociaż szybko stała się karykaturą kontrkultury, do tej pory uważa się ją za legendę "trzech akordów i darcia mordy".

Zjawisko, które ponad 40 lat temu szokowało i było potępiane przez opinię publiczną, dziś nikogo nie dziwi i zaliczane jest jako jeden z istotnych elementów kultury popularnej XX wieku. Nic więc dziwnego, że stacja FX zdecydowała się na powołanie do życia serialu, który przybliży widzom sekrety kulis Sex Pistols. Produkcja będzie nosiła tytuł "Pistol".

Serial ma liczyć sześć odcinków. Scenariusz, nad którym pracują Craig Pearce i Frank Cottrell Boyce zostanie oparty na wydanych w 2018 roku pamiętnikach gitarzysty Steve'a Jonesa pod tytułem "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol". Boyle rozmawiał na temat nadchodzącej produkcji z portalem Collider.

Wyobraź sobie, że ze swoimi kumplami włamujesz się do świata "The Crown" i "Downton Abbey" i wykrzykujesz piosenki i swoją wściekłość na wszystko, co reprezentują ich mieszkańcy. To moment, w którym na zawsze zmieniło się brytyjskie społeczeństwo i kultura. Jest to punkt wybuchu brytyjskiej kultury ulicznej… gdzie zwykli młodzi ludzie weszli na scenę i wyładowali swoją furię i modę… i wszyscy musieli oglądać i słuchać… i wszyscy bali się ich lub szli za nimi. Sex Pistols. W jej centrum stał młody, czarujący analfabeta kleptoman - bohater tamtych czasów - Steve Jones, który, jak sam powiedział, stał się 94. największym gitarzystą wszechczasów. Oto jak zdobył to miejsce.