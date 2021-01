Chociaż "Wikingowie" zmierzają ku finałowi, fani twórczości Michaela Hirsta powinni być zadowolenie. Filmowiec bierze na warsztat klasyczną powieść Francisa Scotta Fitzgeralda pod tytułem "Wielki Gatsby".

"Wielki Gatsby" - twórca "Wikingów" stworzy serial na podstawie książki

Dzieło Fitzgeralda jest nie tylko uznawane za jedną z najwybitniejszych powieści literatury amerykańskiej, ale również obraz "straconego pokolenia", którego wchodzenie w dorosłość przypadło na lata pierwszej wojny światowej.

Jak podaje Deadline, A+E Studios wraz z ITV Studios America pracują nad serialową adaptacją "Wielkiego Gatsby'ego". W roli scenarzysty zatrudniono Michaela Hirsta, który ma w swoim dorobku wiele produkcji historycznych, między innymi "Wikingów", "Dynastię Tudorów" oraz "Elizabeth". W przedsięwzięcie zaangażowana jest również firma Groundswell Productions.

Hirst zajmie się napisaniem scenariusza do pilota serialu i będzie go współprodukował wraz z Michaelem Londonem. Głównym celem twórców jest wierne odtworzenie realiów Stanów Zjednoczonych z lat 20. XX wieku. Akcja powieści rozgrywa się w 1925 roku i ukazuje niuanse społeczeństwa z tamtego okresu. Twórcy zagłębią się w ówczesną społeczność afroamerykańską Nowego Jorku i tętniącą życiem subkulturę muzyczną.

Profesorowie literatury angielskiej i porównawczej oraz studiów afroamerykańskich na Uniwersytecie Columbia - Farah Jasmine Griffin i William B. Ransford, będą pełnić role producentów i konsultantów serialu. Nowa wersja "Wielkiego Gatsby'ego" odkryje nieopowiedziane dotąd wątki z życia znanych bohaterów, patrząc na klasyczną powieść przez pryzmat współczesnego mitu amerykańskiego snu, przy jednoczesnej próbie uchwycenia pełnego majestatu ponadczasowej wizji Fitzgeralda.

"Wielki Gatsby" - obsada serialu

Na razie tytuł jest w bardzo wczesnej fazie rozwoju, więc trudno mówić o jakichkolwiek konkretach. Nie wybrano jeszcze aktorów, którzy wcielą się w głównych bohaterów "Wielkiego Gatsby'ego". Wiadomo jednak, że serial ma błogosławieństwo Blake Hazard - praprawnuczki Scotta i Zeldy Fitzgeraldów oraz spadkobierczyni praw autorskich do spuścizny pisarza, która będzie nadzorować adaptację jako konsultantka produkcji. Do tej pory "Wielkiego Gatsby'ego" przekładano na język filmu pięciokrotnie. Ostatnia próba adaptacji powieści to oscarowa produkcja z 2013 roku w reżyserii Baza Luhrmanna z Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan i Tobeyem Maguirem w rolach głównych.