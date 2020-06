Twórca "Zwariowanych melodii" broni cenzury nałożonej przez HBO: "Naprawdę was to obchodzi?"

Kilka dni temu informowaliśmy was o kontrowersyjnej decyzji platformy HBO Max, która postanowiła ocenzurować bajki z serii "Zwariowane melodie". W wyniku tego, jeden z bohaterów nie może już posługiwać się swoją ikoniczną bronią. Fani wykazali swoją dezaprobatę w mediach społecznościowych. Twórca bajek odniósł się do ich krytyki przyznając, że jest zaskoczony taką reakcją.

Twórca "Zwariowanych melodii" broni cenzury nałożonej przez HBO

Cenzura najbardziej uderzyła w Elmera J. Fudda, który od lat usiłuje dorwać Królika Bugsa, głównie za pomocą swojej nieodłącznej broni. Od teraz będzie musiał sobie jednak radzić w inny sposób. Włodarze HBO Max zdecydowali bowiem o wprowadzeniu zakazu stosowania broni palnej przez bohaterów bajek. W internecie zawrzało. Ludzie zarzucali producentom skrajną poprawność polityczną i podążanie za współczesnymi trendami kosztem kultowych produkcji.

Inni zwrócili również uwagę na hipokryzję i... głupotę kryjące się za decyzją platformy. Bohaterowie bajek wciąż mogą stosować przemoc, a zmienia się jedynie narzędzie, którym się posługują. Zabroniono w końcu wyłącznie broni palnej, a w ruch wciąż mogą pójść - i pójdą - noże, maczety, kowadła, fortepiany i materiały wybuchowe. Do afery wokół cenzury odniósł się Michael Ruocco, animator nowej serii "Zwariowanych melodii".

" POWAŻNIE obchodzi was to, czy Elmer będzie nosił broń w naszych kreskówkach? Wiecie ile gagów możemy stworzyć z bronią w roli głównej? Naprawdę niewiele. A te najlepsze zostały już zrobione przez poprzednią ekipę. To ogranicza. Nigdy nie chodziło o broń, chodziło o wadliwą, kwestionowaną męskość Elmera. "

Wyjaśnienia Ruocco stoją w sprzeczności z tym, co deklarował wcześniej producent wykonawczy, Peter Browngardt. Twierdził on bowiem wyraźnie, że nałożona przez nich cenzura jest odpowiedzią na liczne ataki agresji z bronią w roli głównej, do jakich tak często dochodzi w USA.