Twórca serialu "Dahmer" broni swoją produkcję: "Ciągle myśleliśmy o ofiarach"

Serial "Dahmer: Potwór" okazał się być ogromnym hitem dla Netflixa. Niestety, produkcja miała też pewne negatywne efekty na odbiorcach - część widzów zaczęła gloryfikować postać seryjnego mordercy, czy traktować go jak jakąś ikonę.

Dahmer - twórca serialu opowiedział o niespodziewanym odbiorze produkcji

Teraz w sprawie zabrał głos jeden z współtwórców serialu "Dahmer: Potwór", Ryan Murphy. Producent takich hitów, jak "American Horror Story", czy "Obserwator" był niedawno gościem swego rodzaju konferencji prasowej Netflixa, w której wypowiedział się na temat jednego ze swoich dzieł. Scenarzysta wyjaśnił, że twórcy chcieli "opowiedzieć historię skomplikowanego człowieka".

Murphy wyjaśnił swoją pozycję (za Deadline):

Nie byliśmy za bardzo zainteresowani Dahmerem-potworem. Chodziło nam raczej o to, by pokazać, kto był współodpowiedzialny za stworzenie potwora. Było mnóstwo elementów, które złożyły się na taki stan rzeczy. To byłą skomplikowana historia człowieka - dotyczyła bowiem systemowego rasizmu, czy homofobii. Zawsze w głowie mieliśmy ofiary.

Następnie producent dodał, że "świat jest niezwykle mrocznym miejscem", a widzowie potrzebują "miejsca, żeby umieścić swój strach" - to jego zdaniem sprawiło, że "Dahmer - Potwór" był takim hitem. Zauważył też, że od wybuchu pandemii ludzie znacznie bardziej zainteresowali się zdrowiem psychicznym, przez co twórcy chcieli mocno zaznaczyć stan mentalny Dahmera w swoim nowym serialu.

Murphy odparł również publiczne zarzuty rodzin i przyjaciół ofiar mordercy - ci stwierdzili bowiem, że twórcy serialu podobno nie kontaktowali się z nimi podczas pracy nad "Dahmerem". Producent wyjaśnił, że wysłali prośby o współpracę do 20 osób i "nie otrzymali żadnej odpowiedzi", przez co Murphy i spółka zwrócili się do innych źródeł:

Desperacko potrzebowaliśmy innych komentarzy i pomocy. Bardzo mocno opieraliśmy się na współpracy z kilkoma źródłami.

Serial "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" od czasu swojej premiery 21 września 2022 roku był oglądany przez prawie miliard godzin na całym świecie. To sprawiło, że znalazł się w okolicach szczytu zestawienia najpopularniejszych produkcji w historii Netflixa.