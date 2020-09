Twórcy "Lucyfera" o sezonie 5B. Czeka nas znacznie więcej emocji niż dotychczas

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery z sezonu 5A "Lucyfera". Jeśli jeszcze nie widziałeś/aś najnowszych odcinków, czytasz na własną odpowiedzialność.

Ildy Modrovich i Joe Henderson udzielili wywiadu dla serwisu Entertainment Tonight, w którym zdradzili pierwsze szczegóły dotyczące drugiej połowy 5. sezonu "Lucyfera". Czy czeka nas przeskok czasowy? Jak obecność Boga zaważy na tonie serialu? Na te i kilka innych pytań odpowiedzieli showrunnerzy.

"Lucyfer" - co nas czeka w sezonie 5B?

Pierwsza połowa 5. sezonu "Lucyfera" przyniosła nie lada emocje. Maze przeszła na stronę Michaela (czy jednak na pewno?), Dan poznał prawdziwe oblicze Lucka, doszło do poważnego starcia między bohaterami, które przerwał... tak, tatuś we własnej osobie. Choć sezon 5A zadebiutował zaledwie 21 sierpnia 2020 roku, lwia część widzów zdążyła go już zbingewatchować i zachodzi w głowę - co dalej?

Jak w rozmowie z Entertainment Tonight zdradzili showrunnerzy, akcja sezonu 5B rozpocznie się dokładnie w tym miejscu, w którym zakończyła się historia poprzednika. Nie czeka nas zatem przeskok czasowy, a przynajmniej nie w pierwszym odcinku. Michael wciąż pozostanie wśród "naszych" i będzie siał zamęt, czeka nas jednak obecność innych, znaczniej mroczniejszych przeciwników. W kwestii Maze, Modrovich i Henderson pytanie o jej przynależność do strony Michaela skwitowali odpowiedzią: "Ona jest Team Maze". Czy istnieje szansa na to, że jej relacja z Lucyferem znów ulegnie poprawie? Oczywiście. Showrunnerzy porównali ich do rodzeństwa, które może wchodzić w konflikty, ale ostatecznie zawsze odnajduje drogę powrotną do siebie. Czy tak będzie i tym razem? Zobaczymy.

Zgodnie z ich zapowiedzią, sezon 5B ma być przede wszystkim opowieścią o więzach rodzinnych:

" To anioły, diabły i demony, ale tak naprawdę to bracia i siostry. Mimo, że mieliśmy największe z dotychczasowych starcie niebiańskich istot, chcemy do zakończyć w stylu dzieci kłócących się w salonie. To jest historia rodzinna. Tata wrócił do domu i nie jest zadowolony z poczynań jego dzieci. Tym, co chcemy zbadać w sezonie 5B są więzy rodzinne i ich emocjonalne aspekty. Wiele z tego, co wydarzyło się do tej chwili, polegało na tym, że wszyscy interpretowali to, czego chce ich ojciec. Próbowali to odgadnąć. Wszyscy starali się sprostać jego oczekiwaniom. Teraz wreszcie tu jest i dzieci będą musiały zdecydować, jakie pytania zadać, a on jak na nie odpowiedzieć. "

Rzecz jasna istotną postacią będzie sam Bóg i jego osobowość:

" Sztuka polegała na tym, aby nadal starać się, by był on nieco enigmatyczny. Myślę, że udało nam się znaleźć odpowiedź na to, z czym Bóg musiał się zmagać. Nie chcieliśmy żeby się po prostu pojawił i powiedział "Pozwólcie, że wam pomogę". Przez co on przechodzi? Czego musi się nauczyć lub jak wpłynie na niego pobyt na Ziemi? "

Showrunnerzy zapowiedzieli również, że sezon 5B obfitował będzie w wiele emocji. Znacznie więcej niż dotychczasowe odsłony.

" Powiedzmy tylko, że sezon 5B jest jak dotąd naszym najbardziej emocjonalnym sezonem. Naszym najbardziej emocjonalnym fragmentem po całym tym mroku z sezonu 5A. Jest w tym również lekkość, ale mam wrażenie, że sezon 5A zaczął się nieco mroczniej. 5B będzie jednocześnie jaśniejszy, jak i jeszcze mroczniejszy. W końcu przed świtem zawsze jest najciemniej. "

Na obecną chwilę nie wiemy, kiedy zadebiutuje sezon 5B. Odtwórca głównej roli, Tom Ellis, stwierdził jednak, że powrotu "Lucyfera" możemy spodziewać się na przełomie 2020 i 2021 roku. Przypominamy również, że w planach jest 6. sezon, który będzie już finałowym.