Twórcy "South Park" stworzą kolejne 5 sezonów serialu oraz... 14 filmów dla Paramount+

Matt Stone i Trey Parker przedłużyli swoje kontrakty z Comedy Central/ViacomCBS. W jego ramach "South Park" będzie powstawał co najmniej do 2027 roku, a twórcy zrealizują oprócz tego 14 filmów dla Paramount+.

South Park doczeka się 5 nowych sezonów

Chociaż w oficjalnym oświadczeniu udostępnionym przez duet nie sprecyzowano, ile pieniędzy Matt Stone i Trey Parker dostaną za swoją umowę, to według źródeł Deadline, ta może opiewać na 900 milionów dolarów. To czyniłoby go jednym z największych w historii telewizji. Wygląda więc na to, że ViacomCBS jest bardzo spragniony nowych materiałów na platformę Paramount+.

Jak rozumiemy, pierwsze 2 z 14 nadchodzących filmów zadebiutują na Paramount+ już w 2021 roku. Jak nietrudno się domyślić, twórcy planują realizować dwie produkcje pełnometrażowe rocznie aż do 2027 roku.

Na temat tej sytuacji wypowiedzieli się sami Stone i Parker, którzy nie ukrywali, że interesuje ich prospekt realizowania odcinków "South Park" w różnych formach - od standardowych epizodów, aż do specjalnych, dłuższych form (jak np. niedawny "Pandemic Special"):

Comedy Central było naszym domem przez ostatnie 25 lat i cieszymy się, że będziemy pracowali przez kolejne 75 lat. Kiedy przyszliśmy do ViacomCBS z propozycją zrealizowania odcinków w inny sposób, nasi współpracownicy byli od razu pełni wsparcia i pozwolili nam na zrobienie czegoś, co zostało bardzo dobrze przyjęcie. Nie możemy się doczekać powrotu do naszego normalnego trybu pracy nad "South Park", ale teraz możemy próbować czegoś nowego z formą. Miło jest mieć partnerów, którzy nam ufają i pozwalają na eksperymentowanie.

Takiemu "wotum ufności" niewątpliwie pomógł ostatni sukces serialu - specjalny odcinek "South Park" z 30 września 2020 roku przyciągnął przed ekrany 2,3 miliony widzów, tym samym pobił rekord oglądalności serialu sprzed siedmiu lat.