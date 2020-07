Twórcy "Stranger Things" i Netflix znów pozwani! O co chodzi tym razem?

Pozew trafił do sądu w połowie lipca. W nim czytamy, że Irish Rover Entertainment oskarża Netfliksa i braci Duffer o kradzież pomysłów z niewykorzystanego scenariusza do filmu "Totem", napisanego przez Jeffreya Kennedy'ego. Według wytwórni filmowej serial Netfliksa skopiował "fabułę, kolejność zdarzeń, bohaterów, motywy, dialogi, miejsce wydarzeń, a także zastrzeżone prawnie szkice koncepcyjne".

Twórcy Stranger Things znów pozwani

Łącznikiem między tymi dwoma projektami miał być niejaki Aaron Sims, który współpracował blisko z Kennedym podczas tworzenia scenariusza do "Totemu". Potem został on zatrudniony do pracy nad "Stranger Things", gdzie pełnił funkcję szkicownika koncepcyjnego. Podobno nie ukrywał również, że obydwa projekty są do siebie bardzo podobne i inspirował się pracą do "Totemu".

Netflix wydał na ten temat oficjalne oświadczenie (za pośrednictwem The Wrap), w którym jednoznacznie wyjaśnił, że Jeffrey Kennedy jest firmie znany. Mężczyzna podobno przez lata usiłuje wyciągnąć pieniądze od giganta. Natomiast bracia Duffer napisali i wymyślili serial "Stranger Things" samodzielnie:

" Pan Kennedy opowiada swoje teorie od wielu lat, chociaż Netflix wielokrotnie mu wyjaśniał, że bracia Duffer nigdy wcześniej nie słyszeli o nim, ani o jego niepublikowanym scenariuszu. Kiedy firma się nie ugięła pod jego groźbami, pan Kennedy złożył ten kompletnie bezpodstawny pozew przeciwko Netfliksowi i braciom Duffer. Jesteśmy pewni, że są tysiące osób, które chciałyby przypisać sobie sukces "Stranger Things". Prawda jest jednak taka, że serial został niezależnie wymyślony przez braci Duffer i jest owocem ich kreatywności oraz ciężkiej pracy. "

W produkcji jest obecnie 4. sezon "Stranger Things", zaś bracia Duffer jeszcze kilkanaście miesięcy temu wyjaśnili, że serial będzie miał maksymalnie 5 serii.