Twórcy "The Crown" wstrzymali prace nad serialem z powodu śmierci Elżbiety II: "nasz projekt to laurka dla niej"

W ostatnich latach serial Netflixa "The Crown" zdobył ogromną popularność i korzystał z wielkiej globalnej miłości do rodziny królewskiej. Dlatego teraz twórcy z szacunku do Windsorów postanowili zawiesić prace na planie nowych odcinków.

The Crown - zawieszono prace nad serialem ze względu na śmierć Królowej

Do smutnych wieści z Wielkiej Brytanii odniósł się scenarzysta i showrunner serialu "The Crown". Peter Morgan określił produkcję "listem miłosnym/laurką" do królowej Elżbiety II i z szacunku do jej pamięci, postanowił zawiesić pracę na planie produkcji 6. sezonu serialu.

Jak czytamy w oświadczeniu Morgana na łamach Deadline:

Serial "The Crown" jest listem miłosnym do królowej Elżbiety II i na razie nie mam nic do dodania, tylko ciszę i szacunek. Wydaje mi się, że przestaniemy kręcić 6. sezon właśnie z tego powodu

Co więcej, już przy okazji kręcenia pierwszego sezonu twórcy "The Crown" mieli plan, by w momencie ewentualnej śmierci królowej Elżbiety II zawiesić prace na planie serialu. Twórcy byli zatem doskonale przygotowani na ten smutny obrót sprawy.

5. sezon jest gotowy od jakiegoś czasu, a jego premiera została wyznaczona na jesień 2022 roku.

Peter Morgan był wcześniej odpowiedzialny za film "Królowa" z 2006 roku. W królową Elżbietę II wcieliła się Helen Mirren. Obraz został nagrodzony prestiżowym Oscarem.