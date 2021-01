Twórcy "The Walking Dead" do homofobów: "W naszym fandomie nie ma miejsca na nienawistną dyskryminację"

Na Twitterze "The Walking Dead" pojawiała się konkretna prośba do wszystkich osób, którym nie podobają się przedstawienia reprezentantów społeczności LGBTQ+ w serialach.

Twórcy serialu "The Walking Dead" dali jasno do zrozumienia osobom, którym nie podobają się przedstawiciele społeczności LGBTQ+ w tekstach kultury popularnej, że nie potrzebują ich obecności w swoich mediach społecznościowych. Jak brzmi wiadomość napisana na Twitterze serialu?

"The Walking Dead" nie chce fanów anty-LGBTQ+

Serial "The Walking Dead" to jedna z najbrutalniejszych produkcji na podstawie komiksów. Trup ściele się gęsto i to dosłownie, bo produkcja opowiada w końcu o świecie po apokalipsie zombie. Jednak to nie nieumarli są tytułowymi żywymi trupami, tylko osoby, którym udało się przeżyć.

Chociaż bohaterowie "The Walking Dead" wielokrotnie pokazali najgorsze ludzkie instynkty i wielu z nich przepełnia nienawiść, twórcy serialu nie chcą, żeby negatywne emocje pojawiały się w mediach społecznościowych związanych z produkcją. Z tego powodu na Twitterze "The Walking Dead" zamieszczono prośbę skierowaną do pewnej grupy fanów serialu.

Hej, cześć. Jeśli postacie LGBTQ + w telewizji (lub gdziekolwiek) sprawiają, że czujesz się niekomfortowo lub denerwujesz się, prosimy, nie obserwujcie nas. Chociaż zachęcamy również do spojrzenia w głąb siebie i większej akceptacji. Wiedz, że w naszym fandomie nie ma miejsca na nienawistną dyskryminację lub umyślną ignorancję. Dziękujemy.

Oczywiście powyższy post odnosi się do krytyki spowodowanej pojawieniem się w serialu kilku postaci, będących przedstawicielami społeczności LGBTQ+. Chodzi między innymi o Aarona, granego przez Rossa Marquanda, Tarę Chambers, w którą wcieliła się Alanna Masterson, czy postać Paula "Jesusa" Rovię Toma Payne'a.

Nie oznacza to jednak, że przedstawiciele LGBTQ+ nie szczędzą gorzkich słów w kierunku twórców serialu. Zarzucają im między innymi eliminację nieheteronormatywnych postaci, w tym Tary i Jesusa. Skrytykowano również brak eksploracji niektórych homoseksualnych wątków serialu. Jesus jedynie napomknął o swoim homoseksualizmie, ale nigdy nie ukazano tego bohatera w związku, w przeciwieństwie do wielu bohaterów heteroseksualnych. Twórcy obiecali jednak widzom, że naprawią swoje błędy i więcej rozbudowanych inkluzywnych wątków pojawi się w jednym ze spin-offów "The Walking Dead".

"The Walking Dead" sezon 10C - kiedy premiera dodatkowych odcinków?

Serial powoli zmierza ku końcowi. Zanim zobaczymy finał "The Walking Dead", na antenę AMC trafi trzecia część 10. sezonu produkcji. Premiera pierwszego z nowych odcinków została zaplanowana na 28 lutego 2021 roku. Koniec "The Walking Dead" nie oznacza jednak całkowitego pożegnania się z ocalałymi z apokalipsy zombie. W planach jest już kilka spin-offów, między innymi serial o Daryli i Carol Peletier.