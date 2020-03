Twórcy "Toss a Coin to Your Witcher" wyjawili swoje ulubione covery przeboju z "Wiedźmina"

Grosza daj kompozytorowi, sakiewką potrząśnij - takie słowa można pokierować w stronę Netfliksa po debiucie 1. sezonu "Wiedźmina". Muzyka Belousovej i Ostinellego zapada bowiem w pamięć, a "Toss a Coin to Your Witcher" było niemalże certyfikowanym hitem, znanym i śpiewanym nawet przez takie postaci, jak Elon Musk. Przebój doczekał się także wielu przeróbek stworzonych przez utalentowanych fanów.

Twórcy muzyki do Wiedźmina o najlepszych coverach Toss a Coin to Your Witcher

Właśnie o najlepsze covery zapytali się Belousovej i Ostinellego dziennikarze Screen Rant w podcaście "Behind the Scenes". Kompozytorzy stwierdzili, że są niezwykle zaszczyceni faktem, iż ich muzyka trafiła do tak wielu osób. Nie byli zbytnio zdziwieni sukcesem "Toss a Coin to Your Witcher", ponieważ (podobnie jak śpiewający utwór Joey Batey) wiedzieli, iż utwór ma ogromny potencjał i jest niesamowicie chwytliwy.

Przyznali także, że chętnie oglądali interpretację piosenki przygotowaną przez innych artystów. Belousova i Ostinelli wyróżnili tutaj FatCatArt.com i ich parodię zatytułowaną "Toss a Shrimp to Your Kitty" oraz rosyjski folkowy cover od Omsk Philharmonic. Poniżej możecie posłuchać ich faworytów:

Joey Batey przyznał natomiast w rozmowie z Variety, że bardzo lubi metalowe covery "Toss a Coin to Your Witcher". Aktor zdradził też, że jego antidotum na pozbycie się przeboju z głowy jest piosenka "Hit Me Baby One More Time" śpiewana przez Britney Spears. Nowy sezon "Wiedźmina" pojawi się na Netfliksie w 2021 roku.