Twórcy "Watchmen" nie mają pomysłu na 2. sezon serialu, ale chcieliby, aby powstał

Wśród tych osób znajduje się twórca "Watchmen" dla HBO, Damon Lindelof. Artysta wyznał niedawno w wywiadzie, że ma nadzieję, iż produkcja doczeka się kontynuacji ze strony stacji. Przyznał jednocześnie, że niestety nie ma na razie pomysłu na to, jak rozwinąć historię pokazaną w serialu inspirowanym twórczością Alana Moore'a.

Watchmen - powstanie 2. sezon serialu?

Lindelof przyznał wcześniej, że nie planuje i nawet nie ma ochoty na tworzenie 2. sezonu, ale jego nowe komentarze można zrozumieć, jako zachęcenie innych twórców do przejęcia inicjatywy. Warto jednak zaznaczyć, że praca jest trudna - nie tylko trzeba uhonorować dokonania Damona Lindelofa, ale także oryginalne dzieła Moore'a. Jak wyjasnił w rozmowie z portalem Collider:

" Naprawdę chciałbym mieć pomysł na 2. sezon "Watchmen" i naprawdę mam nadzieję, że takowy naprawdę powstanie. Po prostu... Daliśmy z siebie wszystko przy 1. sezonie. Każdy dobry pomysł szedł na rzecz tych kilku epizodów. Nie mieliśmy nigdy sytuacji, gdy mówiliśmy sobie "o nie, zostawmy to na później". Więc - czy mógłby się pojawić 2. sezon "Watchmen"? Osobiście mam nadzieję, że tak, ale nie sądzę by powinien powstać tylko dlatego, że ludziom się podobał 1. sezon. "

I chociaż serial powstał oryginalnie z zamysłem na tylko jeden sezon, to coś takiego nigdy HBO nie powstrzymało. Wystarczy chociażby spojrzeć na los serialu "Wielkie kłamstewka", który doczekał się kolejnych odcinków, mimo tego, że opowiedział już historię znaną z oryginalnej książki.

Jak zatem widać, nawet sami twórcy nie wiedzą, co chcą zrobić z "Watchmen". Jedno jest pewne - nawet jeśli 2. sezon serialu powstanie, to prędko go nie zobaczymy.