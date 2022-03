Twórcy serialu "Gra o tron" nie zamierzają powrócić do serii i nie wezmą udziału w tworzeniu spin-offów

Jak część z was pewnie pamięta, kiedy w 2011 roku debiutowała "Gra o tron" niewiele osób spodziewało się, że adaptacja powieści fantasy zostanie w ciągu kolejnych lat jednym z większych hitów HBO. Sukces "Władcy pierścieni" nie został nigdy wcześniej powtórzony, ale panowie D.B. Weiss i David Benioff wykorzystali zaufanie giganta kablówki i wkrótce serial przyciągnął przed ekrany rekordową publiczność.

Po 8 sezonach w 2019 roku "Gra o tron" dobiegła końca, ale ostatni odcinek serialu wcale nie jest pożegnaniem z mieszkańcami Westeros i okolic. Stacja HBO ogłosiła, że ma w planach serię spin-offów poszerzających świat stworzony przez Martina.

Obecnie jednym pewnym tytułem jest nadchodzący "Ród smoka", opowiadający o przodkach rodziny Daenerys. Z czasem pojawią się zapewne kolejne seriale osadzone w tym samym uniwersum. Już jakiś czas temu zapowiedziano kolejne produkcje pokroju "10,000 Ships", "Tales of Dunk & Egg", a także "Flea Bottom".

Przy żadnym z nadchodzących spin-offów "Gry o tron" nie będą pracowali jednak Weiss i Benioff. Twórcy udzielili niedawno wywiadu Entertainment Weekly, w którym Weiss wyjaśnił, skąd taka decyzja.

W sumie spędziliśmy prawdopodobnie 11 lat, pracując przy tym serialu. Kiedy wspominam te 11 lat, to wiem, że były pełne pracy, cały dzień każdego dnia przez 11 lat. To była najlepsza dekada naszego życia. Wciąż wydaje się nam, jakby to był sen, ale dotarliśmy do miejsca, w którym było dla nas oczywiste, że osiągnęliśmy koniec tego, co sprawiało, że byliśmy zaangażowanym w ten świat, w którym żyliśmy. Po prostu wydawało nam się, że nadszedł dla nas czas, aby iść dalej i ekscytować się oraz zachwycać budowaniem czegoś innego - budowaniem wielu innych światów. Nigdy nie patrzyliśmy na kolejne seriale "Gra o tron" jako na coś, w co moglibyśmy się zaangażować, biorąc pod uwagę, że byliśmy takimi samymi ludźmi w czasie, gdy skończyliśmy z oryginałem.