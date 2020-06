Twórczyni "Przyjaciół" przeprosiła za brak różnorodności wśród bohaterów. Dziś postąpiłaby inaczej

"Przyjaciele" to jeden z najpopularniejszych seriali w historii telewizji. Emitowany głównie w latach 90. XX sitcom po dziś dzień cieszy się olbrzymim gronem fanów, którzy kochają go mimo licznych wad. Jest jednak wiele osób, dla których styczność z serią skończyła się niemałym szokiem. Przede wszystkim ze względu na - ich zdaniem - nagromadzenie seksistowskich i homofonicznych żartów.

Twórczyni "Przyjaciół" przeprosiła za brak różnorodności wśród bohaterów

"Przyjaciołom" obrywa się głównie za niewybredne żarty uderzające w społeczność LGBT, fatshaming i brak różnorodności wśród głównych bohaterów. Cała szóstka tytułowych przyjaciół oraz jakieś 95% osób, z którymi mają styczność, to ludzie o białym kolorze skóry. Podczas gdy zagorzali fani serialu bronią go zawzięcie, tłumacząc, że "Przyjaciele" są produktem swoich czasów, a nadmierna wrażliwość na ww. tematy nie przynosi nic dobrego, współtwórczyni serialu zabrała głos. I przeprosiła przyznając, że gdyby to dziś zaczynała pracę nad produkcją, podjęłaby zupełnie inne decyzje.

Podczas wirtualnego panelu, w ramach festiwalu ATX, Marta Kauffman wyznała: