Twórczyni "Seksu w wielkim mieście" nie jest fanką serialu HBO "I tak po prostu"

Autorka felietonów i książki wyjawiła w rozmowie z New Yorkerem, że nie jest zbyt dużą fanką nowej propozycji od HBO o tytule "I tak po prostu". Serial opowiada dalsze historie Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon) i Charlotte York (Kristen Davis), które radzą sobie z życiem po pięćdziesiątce.

Jak opowiedziała:

Candace Bushnell dodała, że była "przestraszona" przez niektóre decyzje twórców serialu, Michaela Patricka Kinga i Darrena Starra, którzy zmienili niektóre postaci względem ich pierwowzorów:

Jestem naprawdę przestraszona ich niektórymi decyzjami. Wiecie - to jest produkt telewizyjny, stworzony przez Kinga i Sarah Jessikę Parker, którzy pracowali już z HBO. Ale Carrie Bradshaw to teraz pokręcona babka, która poślubiła bogatego faceta. To nie jest moja historia, to nie jest historia moich przyjaciółek. Ale telewizja ma własną logikę.