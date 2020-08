Uwielbiany przez widzów serial Netfliksa skasowany

Netflix robi porządki. Gigant VOD informuje świat o kolejnym serialu, który nie dostanie nowych odcinków. Kilka dni temu taki sam los spotkał seriale „The Society” i „To nie jest OK”. Jako przyczynę cytowano wtedy problemy produkcyjne, związane z pandemią, niepewny czas produkcji oraz potrzeba utrzymania ludzi na kontraktach, w momencie, gdy nie wiadomo kiedy można wrócić na plan.

„Altered Carbon” bez kontynuacji

Jak podają dziennikarze portalu Deadline, którzy pierwsi poinformowali o nie-wznawianiu serialu, powód kasacji „Altered Carbon” jest jednak inny. Deadline twierdzi, że nie jest on związany z problemami, wywołanymi przez pandemię COVID-19, a standardową analizą biznesową Netfliksa.

Włodarze platfomy po każdym sezonie swojego serialu kalkulują swoje zyski i straty, swoje przychody (ilość widzów i subskrypcji) i wydatki (budżet nowego sezonu) i na tej podstawie decydują czy warto dalej inwestować w konkretną markę. Deadline informuje, że produkcja „Altered Carbon” przestała się opłacać Netfliksowi i że decyzja o niewznowieniu serialu zapadła już w kwietniu.

„Altered Carbon” – o czym opowiadał serial?

Serial „Altered Carbon” powstał w głowie Laeta Kalogridis. Była to adaptacja serii książek brytyjskiego autora Richarda K. Morgana i opowiadała o świecie przyszłości, w którym każdy mógł kupić sobie specjalną „powłokę”, czyli ludzkie ciało, które odpowiadało jego potrzebom i poprzez proces przerzucania swojej świadomości do nowych „powłok”, żyć wiecznie. W tych warunkach doszło do brutalnego morderstwa, a widzowie podążali za detektywem Takeshim Kovacsem, który próbował rozwikłać zagadkę, jednocześnie sam uciekając od szponów śmierci.

W dwóch sezonach serialu zobaczyliśmy dwóch aktorów, wcielających się w główną postać. Byli to: Joel Kinnaman i Anthony Mackie.

Warto wspomnieć, że swego czasu Netflix mocno zainwestował w tę markę. W kwietniu na platformie pojawiła się też towarzysząca właściwemu serialowi produkcja animowana („Altered Carbon: Resleeved”), a źródła mówią, że główna seria zaplanowana była na pięć sezonów. Reguły rynku są jednak nieubłagane i Netflix właśnie uśmiercić popularny serial science-fiction ze swojego portfolio.

