W 2. sezonie "Wiedźmina" pojawi się armia elfów. Zobaczcie zdjęcia z planu

Jak mówi stare słowiańskie powiedzenie: "Dzień bez wiedźmina, to dzień stracony". Ruszyła produkcja 2. sezonu popularnego serialu Netfliksa, więc w sieci od razu pojawiły się nowe zdjęcia z planu do nowych epizodów "Wiedźmina". Tym razem przedstawiają one grupę Scoia'tael, czyli rebeliancką "armię" złożoną z nieludzi i "mieszańców".

Wiedźmin - nowe zdjęcia z planu 2. sezonu

Partyzanci od lat walczą z królestwami północy na Kontynencie, aktywnie przeciwstawiając się tamtejszym władcom. Wygląda na to, że drogi "wiewiórek" i Geralta przetną się w nadchodzącym sezonie. Jak podaje Redanian Intelligence, na planie pojawiła się również Anya Chaltora, która wciela się w Yennefer. Możemy być pewni, że uderzeniowy skład Scoia'tael pojawi się na przynajmniej jedną efektowną scenę batalistyczną.

Plan w Dorking (angielskie miasto) nawiedziła również aktorka, która podobno wcieli się we Francescę Findabair, zwana też Stokrotką z Dolin. Elfka czystej krwi jest potężną czarodziejką, która pomaga Scoia'tael w ich walce. Powszechnie nazywa się ją "najpiękniejszą kobietą świata", a jej obecność tłumaczy też, dlaczego na planie była Chalotra - w końcu obydwie należą do czarodziejskiej Kapituły.

Zobaczcie zdjęcia z planu 2. sezonu "Wiedźmina" (znajdziecie je w środku artykułu):

Niestety, na razie data premiery 2. sezonu "Wiedźmina" pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują: Freya Allan jako Cirilla, Anya Chalotra jako Yennefer oraz Henry Cavill jako Geralt.