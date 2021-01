W Nowym Jorku stanął 6-metrowy bałwan przebrany za Dwighta z "The Office"

Dwight Schrute to legendarna postać z jednego z najlepszych seriali komediowych wszech czasów, "The Office". W Nowym Jorku stanął bałwan ku czci bohatera produkcji.

Oto sześciometrowy bałwan-Dwight z The Office

Rainn Wilson obchodził niedawno 55. urodziny. Jednak to nie z tego powodu w Nowym Jorku pojawił się ogromny bałwan inspirowany wyglądem jego najbardziej znanej postaci. Z okazji premiery "The Office" na platformie streamingowej Peacock, firma postawiła 6-metrowego Dwighta-bałwana. Ten miał celebrować Światowy Dzień Śniegu, który odbywa się 17 stycznia.

Śnieżny Dwight jest zbudowany ze sztucznego śniegu i łącznie waży aż 6 ton. Jego okulary mierzą prawie półtora metra szerokości (i zapewne kosztują dużo więcej, niż 4 dolary w lokalnej aptece), a peruka jest stworzona z 464 przedłużeń. Na koszule poświęcono natomiast prawie 18 metrów materiału. Proces budowy i sam efekt końcowy zobaczycie poniżej:

Co ciekawe, "The Office" stało się jeszcze popularniejsze, niż wcześniej. Według statystyk udostępnionych przez Reelgood, show w trakcie swojego pierwszego tygodnia na Peacock zanotowało wzrost zainteresowania o 9% w porównaniu do swojego poprzedniego najlepszego wyniku tygodniowego (a przypominamy, że serial od lat jest na szczytach popularności w streamingu).

Chociaż sama platforma Peacock jest jedną z najmłodszych ofert na rynku, to podobno "The Office" już przebiło popularnością swój pobyt na amerykańskim Netfliksie. W Polsce serial jest dostępny na łamach Amazon Prime Video.