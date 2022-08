W "Rodzie smoka" będzie "za dużo seksu"? Tak twierdzi jedna z gwiazd serialu

Matt Smith ("Morbius", "Doktor Who"), który wciela się w księcia Daemona Targaryena, niedawno udzielił dość obszernego wywiadu publikacji Rolling Stone. Aktor przyznał, że serial jak najbardziej będzie miał sceny seksu - i jego zdaniem jest ich zwyczajnie za dużo.

Zaczynasz się zastanawiać i pytać innych: "Czy naprawdę potrzebujemy kolejnej sceny seksu?". A oni odpowiadają, że tak. Nie wiem, moim zdaniem trzeba się zapytać, co my tak naprawdę robimy. Czy opowiadamy historie z książek, czy rozmieniamy ją na drobne, by pokazać świat, w którym żyjemy? No moim zdaniem powinniśmy szczerze opowiedzieć to, co jest w książkach.