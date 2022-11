W "Świecie według Kiepskich" miała być rozbierana scena. Dlaczego się nie pojawiła?

Jak wyjawiła niedawno Renata Pałys, jeden z reżyserów chciał, by aktorka w pewnej scenie rozebrała się do naga. Ekranowa Paździochowa wyznała, że ten pomysł pojawił się właściwie "z braku laku" i po niedługiej rozmowie został porzucony.

Jak wytłumaczyła w rozmowie z "Faktem":

Scena tego oczywiście nie wymagała, ale on pomyślał, że z braku laku fajnie by było jakbym była nieubrana. Nie zgodziłam się na to. Gdyby mi uzasadnił, dlaczego mam być nago i mnie do tego przekonał, to nie byłoby problemu. A tam jedynym uzasadnieniem było to, że fajnie by było. Odmówiłam więc tego. Nie zgodziłam się też dlatego, że ten serial oglądają dzieci.