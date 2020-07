„W domu” – HBO zaprezentowało zwiastun polskiego serialu nakręconego podczas kwarantanny

Projekt „W domu” został zapoczątkowany przez HBO Europe, które zaprosiło do współpracy lokalne oddziały w każdym z krajów, w których występuje słynna telewizja kablowa. W polską wersję, pod czujnym okiem producentki, szefowej produkcji HBO Polska, zaangażowało się aż 16 najzdolniejszych polskich twórców i reżyserów.

Projekt „W domu” – pomysł wyjściowy

Projekt „W domu” rządził się szeregiem zasad. Te był jednak wyjątkowo proste: filmy muszą dziać się tu i teraz, w czasie pandemii; nie mogą trwać dłużej niż 10 minut; wszystkie muszą uwzględniać wprowadzone na czas pandemii restrykcje; artyści muszą przygotować filmy samodzielnie w czasie 4 tygodni, mając pełną dowolność w kwestii formy i gatunku.

„W domu” – zwiastun

W sieci pojawił się właśnie pierwszy, teaserowy zwiastun zbliżającej się wielkimi krokami produkcji.

„W domu” – ekipa

Na planach poszczególnych etiud spotkali się różnorodni twórcy filmowi, reprezentujący różne style pracy. Wśród ekip znaleźli się:

Jacek Borcuch

Andrzej Dragan

Krzysztof Garbaczewski

Renata Gąsiorowska

Magnus von Horn

Paweł Łoziński

Jan P. Matuszyński

Tomek Popakul

Jerzy Skolimowski

Krzysztof Skonieczny

Małgorzata Szumowska / Michał Englert

Mariusz Treliński

Anna Zamecka / Sung Rae Cho

Xawery Żuławski

Projekt „W domu” – kiedy premiera?

Premiera miniserialu „W domu” odbędzie się na platformie streamingowej HBO GO oraz kanale HBO już w najbliższy czwartek, 16 lipca. Co ciekawe – produkcja będzie dostępna we wszystkich europejskich wersjach serwisu.

Warto zwrócić uwagę, że podobne projekty, stworzone przez lokalne oddziały słynnej stacji kablowej, zostały już stworzone w Hiszpanii i Finlandii. Te pierwsze już dostępne są w serwisie, natomiast te drugie trafią na platformę pod koniec miesiąca.

