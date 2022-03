W drugim sezonie "Squid Game" mają powrócić postaci, które zmarły. Skąd taka decyzja?

Początek ostatniego kwartału roku 2021 należał do kompletnie niespodziewanego hitu - południowokoreańskiego serialu "Squid Game", na którego punkcie oszalał cały świat. Oczywiście szybko pojawiło się pytanie, czy powstanie 2. sezon niecodziennej produkcji powołanej do życia przez Dong-hyuka Hwanga. Po chwili niepewności odpowiedź zabrzmiała "tak" i obecnie twórca pracuje nad nowymi epizodami.

Jak podaje Deadline, pojawiły się nowe informacje dotyczące powstającego 2. sezonu "Squid Game". Hwang został zapytany przez dziennikarzy portalu o powrót aktorów z obsady 1. sezonu. Twórca zdradził, że zamierza przywrócić kilka postaci, które zmarły w poprzednich odcinkach, ale w nieoczywisty osób:

Nie do końca, ponieważ większość z nich nie żyje, ale spróbuję czegoś, co pozwoli im wrócić do drugiego sezonu.