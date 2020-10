Już niedługo miłośnicy "Star Wars" znowu wyruszą do odległej galaktyki, by śledzić losy Mando i Dzieciaka. Zanim to nastąpi, twórcy drugiego sezonu serialu "The Mandalorian" postanowili podzielić się zupełnie nowym kadrem, przedstawiającym członka jednej z ras kosmitów, debiutujących w oryginalnej trylogii "Gwiezdnych Wojen".

"The Mandalorian" sezon 2 - nowe nawiązanie do oryginalnych "Gwiezdnych Wojen"

Na ten serial czekają miliony fanów na całym świecie. Pierwsza w historii "Star Wars" aktorska produkcja telewizyjna okazała się ogromnym sukcesem. Nic więc dziwnego, że niespełna rok po premierze pierwszego sezonu "The Mandalorian" zobaczymy jego kontynuację.

A w kontynuacji nie tylko ponownie będziemy śledzić przygody tytułowego bohatera i jego uroczego podopiecznego nazwanego przez fanów Baby Yodą. Spotkamy też wiele innych postaci. W tym przedstawiciela rasy Weequay, o czym mówi nowy kadr pochodzący z jednego z odcinków, który trafił do sieci.

Zdjęcie pochodzi z pierwszego odcinka drugiego sezonu "The Mandalorian" i przedstawia Mando rozmawiającego z Weequayem, stojącym za barem jakiegoś kosmicznego przybytku. Protagonista raczej nie zamawia drinka, tylko odbywa rozmowę z kosmitą, by zdobyć potrzebne mu do dalszej drogi informacje.

Fani "Gwiezdnych Wojen" zapewne dobrze kojarzą Weequayów. Pojawili się bowiem kilkukrotnie w różnych seriach. Najczęściej są ukazywani jako najemnicy i łowcy nagród pracujący dla Klanu Huttów. Pierwsi przedstawiciele tej rasy zadebiutowali w filmie "Powrót Jedi" i pełnili rolę strażników na barce żaglowej Jabby. Jednym z najsłynniejszych Weequayów był Hondo Ohnaka z serialu animowanego "Gwiezdne wojny: Wojny klonów".

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

W tytułowej roli powróci oczywiście Pedro Pascal. W obsadzie znaleźli się też Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Gina Carano, Taika Waititi i Emily Swallow. W serialu mamy zobaczyć również Rosario Dawson jako Ahsokę Tano, Temuerę Morrisona w roli Boby Fetta oraz Katee Sackhoff wcielającą się w Bo-Katan Kryze. Za scenariusz i reżyserię nowych odcinków odpowiedzą natomiast Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed i Robert Rodriguez. Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "The Mandalorian" trafi na platformę Disney+ 30 października 2020 roku. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce.

