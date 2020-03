W nowym odcinku "The Walking Dead" zginęły trzy ważne postacie. Szokujący zwrot akcji

Serial "The Walking Dead" przyzwyczaił swoich widzów do śmierci głównych bohaterów i zaskakujących zwrotów akcji. Mimo 10 sezonów i 10 lat na antenie stacji AMC, chwyty stosowane przez scenarzystów nadal działają i wywołują emocje wśród fanów produkcji. W dwunastym odcinku nowego sezonu doszło do kilku zaskakujących sytuacji.

"The Walking Dead" sezon 10 odcinek 12 - nie żyją trzy ważne postacie

"Żywe trupy" to chyba drugi po "Grze o tron" serial, w którym los protagonistów wisi na włosku w każdym odcinku.

Dowodem na to jest dwunasty epizod obecnie emitowanego sezonu, w którym wyeliminowano aż trzech ważnych bohaterów - jednego głównego i dwóch drugoplanowych. Wśród nich znalazła się nowa antagonistka - Alpha (Samantha Morton), przerażająca przywódczyni Szeptaczy. Kto ją zabił?

Każdy, kto czytał komiksy "The Walking Dead" nie powinien być zdziwiony, że osobą odpowiedzialną za śmierć Alphy był Negan (Jeffrey Dean Morgan). Okazało się bowiem, że były Zbawca cały czas pracował pod przykrywką prawdopodobnie na polecenie Carol (Melissa McBride). To właśnie ona wypuściła Negana z celi.

Śmierć poniosła również Gamma (Thora Birch). Była członkini Szeptaczy została z zimną krwią zamordowana przez Betę (Ryan Hurst). Ostatnią z ofiar dwunastego odcinka "The Walking Dead" był Earl (John Finn), który został ugryziony przez zombie podczas ewakuacji dzieci w trakcie ataku na Aleksandrię. Judith (Cailey Fleming) została zmuszona do uśmiercenia Earla, kiedy ten zaczął przemieniać się w żywego trupa.

"The Walking Dead" sezon 10 - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Do końca dziesiątego sezonu "The Walking Dead" zostały już tylko cztery odcinki. Najbliższy zatytułowany "What We Become" trafi na antenę stacji AMC już 22 marca 2020 roku. Następnego dnia odcinek zadebiutuje w Polsce na kanale FOX. Finał sezonu został zaplanowany na 12 kwietnia 2020 roku.

