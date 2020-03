W 1. odcinku 3. sezonu "Westworld" gościnnie pojawiło się mnóstwo gwiazd

O tym, że jedną z ważniejszych ról na początku 3. sezonu "Westworld" odegra Aaron Paul, wiedzieliśmy już od dawna. Oprócz niego w premierowym odcinku pojawiło się jednak całkiem sporo innych znanych twarzy - wśród nich m.in. znana z filmów Marvela Pom Klementieff (wciela się w Mantis, członkini Strażników Galaktyki), Michael Ealy, telewizyjna gwiazda Lena Waithe, raper/wokalista Kid Cudi, a także jeden z najbardziej charakterystycznych futbolistów w historii NFL, Marshawn Lynch.

Oczywiście w nowym odcinku powrócili też główni bohaterowie znani z poprzednich sezonów, czyli Evan Rachel Wood jako Dolores, Tessa Thompson jako Charlotte, Thandie Newton jako Maeve, Ed Harris jako Man in Black, Jeffrey Wright w roli Bernarda Lowe'a oraz Luke Hemsworth jako Ashley Stubbs.

Tak natomiast prezentuje się pełna lista gwiazd, które pojawiły się gościnnie w premierze 3. sezonu "Westworld":

Na temat "świeżości" 3. sezonu wypowiedziała się Tessa Thompson, która w wywiadzie dla Variety stwierdziła, iż nagrywanie nowych odcinków przypominało jej nieco prace nad zupełnie nowym programem telewizyjnym, a nie kolejnymi odcinkami czegoś, co już zna:



W dziwny sposób, ten odcinek jest jak epizod pilotażowy, bo teraz weszliśmy do prawdziwego świata i serial wciąż pyta o to, co to znaczy być człowiekiem. Zadaje też nowe pytania hostom. Mamy dużo nowych twarzy, świeżej krwi, więc naprawdę czuję, jakbyśmy zaczynali od początku. To program, który nie tylko zaskakuje widownię, ale też osoby przy nim pracujące. "