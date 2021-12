W serialu "Hawkeye" pojawił się ikoniczny złoczyńca Marvela! [SPOILERY]

W tekście są spoilery dotyczące serialu Hawkeye!

Panie i panowie - tym razem teorie fanów się sprawdziły. W serialu "Hawkeye" oficjalnie zadebiutował sam Kingpin, odziany w biały garnitur, czarną koszulę i ogoloną głowę. Co najlepsze, w króla Nowego Jorku wciela się sam Vincent D'Onofrio, który był jednym z najlepszych elementów (i tak świetnego) "Daredevila" od Netflix. Ptaszki ćwierkają, że w "Spider-Manie: No Way Home" ma się pojawić Matt Murdock, więc czyżby Marvel Studios szykowało nam powrót pojedynków między Diabłem z Hell's Kitchen i Wilsonem Fiskiem?

Na takie dyskusje jest być może za wcześnie, bo nie wiemy, co wydarzy się z Kingpinem w serialu "Hawkeye" - ten pojawia się na zdjęciu przez ułamek sekundy jako "wielki zły", który współpracuje z matką głównej bohaterki, Eleanorą Bishop. Przerażenie na twarzy Hawkeye'ów jest wyczuwalne, kiedy dowiadują się, kto jest zamieszany w główny konflikt serialu. Mamy nadzieję, że zobaczymy go zdecydowanie więcej w finałowym epizodzie serialu.

Vincent D'Onofrio jest chyba zadowolony z powrotu do MCU, bo na Twitterze podzielił się screenem z serialu, dodając cytat Kingpina: "Kiedy byłem chłopcem...":

"Hawkeye" opowiada nam o przygodach tytułowego byłego Avengera, Clinta Bartona (Jeremy Renner), którego misja jest tym razem całkiem prosta - ma wrócić do swojej rodzinki na czas Świąt Bożego Narodzenia.

Niestety, plany krzyżują mu jego wrogowie z przeszłości. Hawkeye jest zmuszony podjąć współpracę z 22-letnią łuczniczką Kate Bishop (Hailee Steinfeld), która prywatnie jest wielką fanką Bartona i jednookim labradorem. Razem podejmują się nowej misji - postanawiają rozbić szajkę tajemniczych kryminalistów i raz na zawsze rozwiązać stare problemy Hawkeye'a.

Kolejne odcinki "Hawkeye" będą się pojawiały co środy - finałowy epizod pojawi się 22 grudnia 2021 roku.