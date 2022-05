W serialu "Obi-Wan Kenobi" pojawi się Flea z Red Hot Chili Peppers. Kogo zagra?

Znani basiści w serialach "Star Wars" to nowa tradycja serii? W "Book of Boba Fett" pojawił się Thundercat, a w "Obi-Wanie" ma gościnnie wystąpić Flea z RHCP.

Star Wars - Flea pojawi się w serialu Obi-Wan Kenobi?

Jak podaje portal StarWarsNews.org, w serialu "Obi-Wan Kenobi" ma się pojawić całkiem ciekawa postać - według ich źródeł, już niedługo zobaczymy występ kolejnego znanego basisty w świecie Star Wars. Mowa o Flea z Red Hot Chili Peppers. Ten ma się pojawić w jednym z odcinków jako "bohater z fajnie wyglądającym blasterem". Brzmi super.

Co ciekawe, brzmi też prawdopodobnie - Flea współpracował już całkiem niedawno z Deborą Chow, która jest reżyserką wszystkich 6 odcinków "Obi-Wana Kenobiego". Artystka stworzyła bowiem wideo do nowego singla Peppers o tytule "Black Summer" z ich krążka "Unlimited Love".

Tak jak wspomnieliśmy, Flea będzie kolejnym znanym basistą, który pojawi się gościnnie w serialu "Star Wars" - wcześniej widzieliśmy już Thundercata. Ten odgrywał rolę mechanika/lekarza, pomagającego głównym bohaterom "The Book of Boba Fett".

Flea ma na koncie już kilka występów w filmach i serialach - pojawił się w "The Outsiders", grał "Needlesa" w "Powrocie do przyszłości 2" i "3", a także "Big Lebowskim" braci Coenów. Niedawno mogliśmy go natomiast zobaczyć w "Baby Driverze".

Deborah Chow wielokrotnie podkreślała, że przygotowała wraz z innymi twórcami "mnóstwo niespodzianek", niezapowiedzianych występów gościnnych i niespodziewanych powrotów.

Główne role w serialu od Disney+ zagrają: Ewan McGregor, Moses Ingram, Rupert Friend, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Sung Kang, O'Shea Jackson Jr., Benny Safdie, Kumail Nanjiani oraz Hayden Christensen jako Darth Vader. Produkcja "Obi-Wan Kenobi" zadebiutuje na Disney+ 27 maja 2022 roku.