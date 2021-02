"WandaVision" - dlaczego w serialu pojawił się gwiazdor "X-Men"?

"WandaVision" zaskoczył swoich fanów, gdy pod koniec 5. odcinka w drzwiach domu Wandy i Visiona pojawił się... Pietro Maximoff, który zginął w "Age of Ultron". W roli pojawił się jednak Evan Peters, który grał Quicksilvera/Petera w filmach "X-Men". Cała sytuacja jest bardzo poważna w kontekście mutantów w Marvel Cinematic Universe, a showrunner i scenarzysta Jac Schaeffer stwierdził, że taka zabawa konwencją jest idealna dla serialu.

W rozmowie z oficjalna stroną Marvela zaznaczył jednocześnie, że zadanie nie było aż takie proste, jakby się mogło wydawać:

Bardzo chcieliśmy, żeby wrócił. Ale potem pojawiły się schodki - jak my to logicznie wciśniemy? Jak możemy to uzasadnić. Wiecie, mamy miliony dobrych pomysłów, ale musimy sprawić, żeby one miały sens, żeby pasowały do szerszego kontekstu programu. Serial i tak jest wystarczająco pokręcony - co jest prawdziwe, co jest celowe, co nie? Ale postanowiliśmy pociągnąć za spust i pokazać światu Evana w MCU.