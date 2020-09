"WandaVision" doczekało się zwiastuna. Serial będzie definitywnie pokręcony

Pamiętacie jak jeszcze kilka tygodni narzekaliśmy na brak jakichkolwiek informacji ze strony Marvel Studios? Cóż, wygląda na to, że wywołaliśmy wilka z lasu, ponieważ twórcy udostępnili pierwszy zwiastun "WandaVision", które oficjalnie będzie pierwszym serialem MCU. I trzeba przyznać, że produkcja zapowiada się co najmniej dziwnie.

WandaVision - oto pierwszy zwiastun serialu MCU

Jedno jest pewne - bardzo miło jest zobaczyć Visiona całego i zdrowego. Zwłaszcza, że ostatni raz na ekranach w MCU mogliśmy go oglądać ponad dwa lata temu w "Avengers: Infinity War", więc rozłąka z tym dziwnie ludzkim androidem była naprawdę długa.

Oczywiście nie spodziewamy się, że ten zostanie w jakiś sposób przywrócony do życia - wręcz przeciwnie. Być może znalezienie sposobu na rezurekcję Visiona stanie się zadaniem Wandy, która kiedy nie będzie mogła go zrealizować, to oszaleje i stanie się przeciwnikiem Avengers? Na razie trudno jest cokolwiek na ten temat powiedzieć, dlatego zachęcamy do obejrzenia zwiastuna:

Disney lubi sobie też pogrywać z fanami jeśli chodzi o daty premiery - tej bowiem na razie nie zdradzono. Twórcy potwierdzili jedynie, że serial "WandaVision" ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Spodziewamy się, że może się zacząć tydzień po finale 2. sezonu "The Mandalorian". Jednak tak jak wspomnieliśmy, są to tylko przypuszczenia.