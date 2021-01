W sieci pojawił się fragment serialu "WandaVision". Scena nawiązuje do kultowego sitcomu z lat 60. "Ożeniłem się z czarownicą" i ukazuje charakter najnowszej produkcji Marvel Studios.

Na premierę serialu "WandaVision" czekają wszyscy fani kinowego uniwersum Marvela. Twórcy produkcji postanowili umilić oczekiwanie, prezentując światu jedną ze scen, która nawiązuje do słynnego sitcomu sprzed dekad.

"WandaVision" - klip z serialu Marvel Studios

Machina promocyjna "WandaVision" ruszyła pełną parą. Najpierw Marvel udostępnił teaser, zapowiadający rozpoczęcie nowej ery w historii uniwersum. Zaraz po tym w sieci zadebiutował trzeci oficjalny zwiastun pełen nowych fragmentów scen z serialu.

Nie trzeba było długo czekać, by otrzymać kolejny prezent od Marvel Studios. Twórcy produkcji udostępnili bowiem krótki klip, będący fragmentem jednej ze scen odcinka, nawiązującego swoją formą do klasycznego amerykańskiego sitcomu z lat 60. pod tytułem "Ożeniłem się z czarownicą". Jak gwiazdorzy serii "Avengers" prezentują się w pastiszu serialu sprzed niemal 60 lat?

Klip z "WandaVison" trafił do sieci po tym, jak zadebiutował w najnowszym odcinku programu "Jimmy Kimmel Live", którego gościnią była Elizabeth Olsen - aktorka ponownie wcielająca się w Scarlet Witch. We fragmencie sceny widzimy kilka gagów, które z dzisiejszej perspektywy wydają się niezmiernie anachroniczne. Taki jednak był zamysł twórców, którzy chcieli stworzyć metatekstualne dzieło. Wygląda na to, że im się udało, bo klimat produkcji telewizyjnych z lat 60. został perfekcyjnie odtworzony. Czy podobnie będzie w przypadku innych dekad?

"WandaVision" - kiedy premiera?

W serialu ze scenariuszem Jaca Schaeffera reżyserowanym przez Matta Shakmana wystąpili Elizabeth Olsen w roli Wandy Maximoff/Scarlet Witch, Paul Bettany jako Vision, Randall Park jako Agent Jimmy Woo, Kat Dennings w roli Darcy Lewis, Teyonah Parris wcielającą się w dorosłą Monicę Rambeau oraz Kathryn Hahn grającą tajemniczą Agnes. "WandaVision" trafi na platformę streamingową Disney+ już 15 stycznia 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial będzie dostępny w Polsce. Zdradzono jednak, że pierwszy sezon będzie liczył 9 odcinków.